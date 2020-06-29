Власти Ирландии снимут значительную часть ограничений из-за COVID-19

Ирландия снимает значительную часть ограничений, связанных с коронавирусом. С понедельника в стране начинается третья фаза отмены карантина, призванная перезапустить экономику, вернуть возможность работать представителям среднего и малого бизнеса, сообщил национальный канал RTЕ.

"С 29 июня по всей Ирландии вновь откроются салоны красоты, рестораны, гостиницы и пабы. Возобновят работу детские сады. Театры, музеи, концертные залы, фитнесс-клубы смогут работать по особой схеме, позволяющей гарантировать социальное дистанцирование. Полностью снимаются все ограничения на передвижения внутри страны", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В силе пока остается двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в страну, а также рекомендация гражданам Ирландии воздерживаться от поездок за рубеж за исключением неотложных случаев. Четвертая, заключительная фаза снятия ограничений начнется 20 июля.