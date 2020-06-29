Во Франции за кражу произведения Бэнкси арестованы шесть человек

Шесть человек арестованы во Франции за кражу произведения британского уличного художника Бэнкси. Изображение женской фигуры в балахоне было найдено на ферме в центральной Италии в начале июня, почти через полтора года после исчезновения граффити.

По версии следствия, воры использовали переносные шлифовальные машины, чтобы снять дверь, на которой была нарисована уличная картина. Затем ее погрузили в фургон, сообщают итальянские СМИ. Двоим задержанным предъявлены обвинения в краже. Еще четверо злоумышленников подозреваются в сокрытии предмета искусства.

Работу Бэнкси, который рисует свои граффити в основном на лондонских улицах, похитили из концертного зала Bataclan в Париже. Данная площадка была атакована боевиками в ноябре 2015 года. Тогда погибли 130 человек.