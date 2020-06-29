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29.06.2020 18:03
Рубрика: Экономика

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Текст: Ирина Алпатова
Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков на презентации оборудования для проведения переписи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы не единственная страна, которая приняла такое решение. Статистические службы целого ряда стран также заявили о переносе переписи на следующий год. В том числе США, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Киргизия и некоторые другие", - прокомментировал Малков.

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Для проведения переписи необходимо провести много подготовительных мероприятий - подбор и обучение кадров, проверка работы информационных систем. Перенос сроков позволит Росстату качественно подготовиться и компенсировать большой перерыв, произошедший в работе из-за пандемии.

При этом Малков отметил, что в труднодоступных населенных пунктах перепись начнется уже в октябре этого года.

Экономика Правительство Минэкономразвития Росстат Пандемия коронавируса COVID-19 Всероссийская перепись населения 2020 года

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