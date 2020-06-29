Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков на презентации оборудования для проведения переписи.

"Мы не единственная страна, которая приняла такое решение. Статистические службы целого ряда стран также заявили о переносе переписи на следующий год. В том числе США, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Киргизия и некоторые другие", - прокомментировал Малков.

Для проведения переписи необходимо провести много подготовительных мероприятий - подбор и обучение кадров, проверка работы информационных систем. Перенос сроков позволит Росстату качественно подготовиться и компенсировать большой перерыв, произошедший в работе из-за пандемии.

При этом Малков отметил, что в труднодоступных населенных пунктах перепись начнется уже в октябре этого года.