Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков на презентации оборудования для проведения переписи.
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"Мы не единственная страна, которая приняла такое решение. Статистические службы целого ряда стран также заявили о переносе переписи на следующий год. В том числе США, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Киргизия и некоторые другие", - прокомментировал Малков.
Для проведения переписи необходимо провести много подготовительных мероприятий - подбор и обучение кадров, проверка работы информационных систем. Перенос сроков позволит Росстату качественно подготовиться и компенсировать большой перерыв, произошедший в работе из-за пандемии.
При этом Малков отметил, что в труднодоступных населенных пунктах перепись начнется уже в октябре этого года.