Вышел трейлер боди-хоррора "Пляжный домик"

Для всех поклонников в том числе раннего Кроненберга: на YouTube опубликован зловеще уютный трейлер "фестивального" хоррора "Пляжный домик" (The Beach House).

Завязка его стандарта: молодая пара, Эмили и Рэндэлл (Лиана Либерато, "Доктор Хаус" и Ноа Ле Гро, "Отжиг"), надеясь оживить отношения, придумывают провести выходные в семейном домике на пляже. А прибыв, обнаруживают, что он уже сдан отцом парня паре пенсионеров.

Договорившись как-то пососедствовать, молодые люди все же остаются… А зря! Ведь все дальнейшее - череда кошмаров и разного рода язв, в самом обширном их понимании: природа ведет себя причудливо и опасно, а случайные компаньоны и того хуже.

Режиссер и сценарист - дебютант Джеффри А. Браун.

Цифровой релиз картины - 9 июля.