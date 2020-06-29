За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 782
- Московская область 335
- Ханты-Мансийский АО 277
- Иркутская область 236
- Санкт-Петербург 219
- Нижегородская область 218
- Свердловская область 214
- Воронежская область 185
- Ямало-Ненецкий АО 173
- Челябинская область 146
- Красноярский край 141
- Республика Тыва 126
- Архангельская область 115
- Саратовская область 109
- Ульяновская область 107
- Новосибирская область 107
- Мурманская область 99
- Волгоградская область 97
- Ростовская область 97
- Ставропольский край 90
- Приморский край 82
- Алтайский край 78
- Омская область 78
- Тульская область 77
- Хабаровский край 77
- Оренбургская область 74
- Пензенская область 74
- Ивановская область 71
- Республика Коми 69
- Карачаево-Черкесская Республика 69
- Брянская область 68
- Республика Дагестан 68
- Белгородская область 65
- Тюменская область 65
- Курская область 63
- Забайкальский край 63
- Краснодарский край 62
- Пермский край 56
- Псковская область 55
- Кабардино-Балкарская Республика 53
- Томская область 53
- Республика Адыгея 52
- Чувашская Республика 52
- Камчатский край 52
- Владимирская область 51
- Тверская область 50
- Республика Саха (Якутия) 50
- Ленинградская область 49
- Калужская область 48
- Республика Башкортостан 48
- Самарская область 48
- Новгородская область 47
- Тамбовская область 44
- Орловская область 43
- Кемеровская область 43
- Ярославская область 42
- Республика Татарстан 42
- Рязанская область 41
- Липецкая область 39
- Смоленская область 39
- Республика Мордовия 35
- Республика Крым 35
- Костромская область 34
- Магаданская область 34
- Республика Хакасия 32
- Кировская область 31
- Амурская область 31
- Республика Карелия 30
- Астраханская область 29
- Республика Бурятия 29
- Сахалинская область 29
- Республика Ингушетия 25
- Республика Марий Эл 25
- Республика Северная Осетия 24
- Вологодская область 21
- Удмуртская Республика 21
- Республика Алтай 20
- Республика Калмыкия 19
- Чеченская Республика 14
- Курганская область 14
- Калининградская область 10
- Еврейская АО 3
- г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 641 156 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0%
- г. Москва, г.Севастополь 0,4%
- Московская область, Республика Северная Осетия 0,6%
За сутки подтверждено 93 летальных случая:
- Владимирская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 11
- Смоленская область 1
- Тульская область 3
- Москва 23
- Республика Карелия 1
- Архангельская область 1
- Санкт-Петербург 19
- Республика Калмыкия 1
- Республика Крым 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 1
- Республика Чувашия 1
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 2
- Свердловская область 2
- Ханты-Мансийский АО 4
- Иркутская область 1
- Новосибирская область 2
- Омская область 3
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
За весь период пандемии по России умерло 9166 человек.
За сутки выписано 4343 выздоровевших:
- Белгородская область 15
- Брянская область 10
- Владимирская область 21
- Воронежская область 6
- Ивановская область 31
- Калужская область 12
- Костромская область 13
- Курская область 42
- Липецкая область 21
- Московская область 1091
- Орловская область 28
- Рязанская область 2
- Смоленская область 13
- Тамбовская область 65
- Тверская область 19
- Тульская область 24
- Ярославская область 22
- Москва 1007
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 9
- Архангельская область 29
- Вологодская область 8
- Калининградская область 3
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 4
- Псковская область 6
- Санкт-Петербург 247
- Республика Адыгея 52
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 18
- Астраханская область 12
- Волгоградская область 10
- Ростовская область 34
- Республика Дагестан 67
- Республика Ингушетия 5
- Кабардино-Балкарская Республика 55
- Карачаево-Черкесская Республика 68
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Ставропольский край 33
- Республика Башкортостан 17
- Республика Марий Эл 3
- Республика Мордовия 39
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 20
- Пермский край 8
- Кировская область 32
- Нижегородская область 174
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 15
- Самарская область 6
- Саратовская область 12
- Ульяновская область 18
- Курганская область 21
- Свердловская область 90
- Тюменская область 10
- Ханты-Мансийский АО 113
- Ямало-Ненецкий автономный округ 34
- Челябинская область 60
- Республика Алтай 23
- Республика Тыва 93
- Алтайский край 39
- Красноярский край 103
- Иркутская область 69
- Новосибирская область 24
- Омская область 8
- Томская область 3
- Республика Бурятия 36
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 7
- Камчатский край 54
- Приморский край 33
- Амурская область 2
- Магаданская область 7
- Хабаровский край 11
- Сахалинская область 30
За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 403 430 выздоровевших.