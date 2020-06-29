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29.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 782
  2. Московская область 335
  3. Ханты-Мансийский АО 277
  4. Иркутская область 236
  5. Санкт-Петербург 219
  6. Нижегородская область 218
  7. Свердловская область 214
  8. Воронежская область 185
  9. Ямало-Ненецкий АО 173
  10. Челябинская область 146
  11. Красноярский край 141
  12. Республика Тыва 126
  13. Архангельская область 115
  14. Саратовская область 109
  15. Ульяновская область 107
  16. Новосибирская область 107
  17. Мурманская область 99
  18. Волгоградская область 97
  19. Ростовская область 97
  20. Ставропольский край 90
  21. Приморский край 82
  22. Алтайский край 78
  23. Омская область 78
  24. Тульская область 77
  25. Хабаровский край 77
  26. Оренбургская область 74
  27. Пензенская область 74
  28. Ивановская область 71
  29. Республика Коми 69
  30. Карачаево-Черкесская Республика 69
  31. Брянская область 68
  32. Республика Дагестан 68
  33. Белгородская область 65
  34. Тюменская область 65
  35. Курская область 63
  36. Забайкальский край 63
  37. Краснодарский край 62
  38. Пермский край 56
  39. Псковская область 55
  40. Кабардино-Балкарская Республика 53
  41. Томская область 53
  42. Республика Адыгея 52
  43. Чувашская Республика 52
  44. Камчатский край 52
  45. Владимирская область 51
  46. Тверская область 50
  47. Республика Саха (Якутия) 50
  48. Ленинградская область 49
  49. Калужская область 48
  50. Республика Башкортостан 48
  51. Самарская область 48
  52. Новгородская область 47
  53. Тамбовская область 44
  54. Орловская область 43
  55. Кемеровская область 43
  56. Ярославская область 42
  57. Республика Татарстан 42
  58. Рязанская область 41
  59. Липецкая область 39
  60. Смоленская область 39
  61. Республика Мордовия 35
  62. Республика Крым 35
  63. Костромская область 34
  64. Магаданская область 34
  65. Республика Хакасия 32
  66. Кировская область 31
  67. Амурская область 31
  68. Республика Карелия 30
  69. Астраханская область 29
  70. Республика Бурятия 29
  71. Сахалинская область 29
  72. Республика Ингушетия 25
  73. Республика Марий Эл 25
  74. Республика Северная Осетия 24
  75. Вологодская область 21
  76. Удмуртская Республика 21
  77. Республика Алтай 20
  78. Республика Калмыкия 19
  79. Чеченская Республика 14
  80. Курганская область 14
  81. Калининградская область 10
  82. Еврейская АО 3
  83. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 641 156 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0%
  2. г. Москва, г.Севастополь 0,4%
  3. Московская область, Республика Северная Осетия 0,6%
За сутки подтверждено 93 летальных случая:
  • Владимирская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 11
  • Смоленская область 1
  • Тульская область 3
  • Москва 23
  • Республика Карелия 1
  • Архангельская область 1
  • Санкт-Петербург 19
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Крым 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 1
  • Республика Чувашия 1
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 2
  • Свердловская область 2
  • Ханты-Мансийский АО 4
  • Иркутская область 1
  • Новосибирская область 2
  • Омская область 3
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 1

За весь период пандемии по России умерло 9166 человек.

За сутки выписано 4343 выздоровевших:
  • Белгородская область 15
  • Брянская область 10
  • Владимирская область 21
  • Воронежская область 6
  • Ивановская область 31
  • Калужская область 12
  • Костромская область 13
  • Курская область 42
  • Липецкая область 21
  • Московская область 1091
  • Орловская область 28
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 13
  • Тамбовская область 65
  • Тверская область 19
  • Тульская область 24
  • Ярославская область 22
  • Москва 1007
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 9
  • Архангельская область 29
  • Вологодская область 8
  • Калининградская область 3
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 4
  • Псковская область 6
  • Санкт-Петербург 247
  • Республика Адыгея 52
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 18
  • Астраханская область 12
  • Волгоградская область 10
  • Ростовская область 34
  • Республика Дагестан 67
  • Республика Ингушетия 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 55
  • Карачаево-Черкесская Республика 68
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Ставропольский край 33
  • Республика Башкортостан 17
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Мордовия 39
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 20
  • Пермский край 8
  • Кировская область 32
  • Нижегородская область 174
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 15
  • Самарская область 6
  • Саратовская область 12
  • Ульяновская область 18
  • Курганская область 21
  • Свердловская область 90
  • Тюменская область 10
  • Ханты-Мансийский АО 113
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 34
  • Челябинская область 60
  • Республика Алтай 23
  • Республика Тыва 93
  • Алтайский край 39
  • Красноярский край 103
  • Иркутская область 69
  • Новосибирская область 24
  • Омская область 8
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 36
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 7
  • Камчатский край 54
  • Приморский край 33
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 7
  • Хабаровский край 11
  • Сахалинская область 30

За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 403 430 выздоровевших.

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