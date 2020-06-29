За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 782 Московская область 335 Ханты-Мансийский АО 277 Иркутская область 236 Санкт-Петербург 219 Нижегородская область 218 Свердловская область 214 Воронежская область 185 Ямало-Ненецкий АО 173 Челябинская область 146 Красноярский край 141 Республика Тыва 126 Архангельская область 115 Саратовская область 109 Ульяновская область 107 Новосибирская область 107 Мурманская область 99 Волгоградская область 97 Ростовская область 97 Ставропольский край 90 Приморский край 82 Алтайский край 78 Омская область 78 Тульская область 77 Хабаровский край 77 Оренбургская область 74 Пензенская область 74 Ивановская область 71 Республика Коми 69 Карачаево-Черкесская Республика 69 Брянская область 68 Республика Дагестан 68 Белгородская область 65 Тюменская область 65 Курская область 63 Забайкальский край 63 Краснодарский край 62 Пермский край 56 Псковская область 55 Кабардино-Балкарская Республика 53 Томская область 53 Республика Адыгея 52 Чувашская Республика 52 Камчатский край 52 Владимирская область 51 Тверская область 50 Республика Саха (Якутия) 50 Ленинградская область 49 Калужская область 48 Республика Башкортостан 48 Самарская область 48 Новгородская область 47 Тамбовская область 44 Орловская область 43 Кемеровская область 43 Ярославская область 42 Республика Татарстан 42 Рязанская область 41 Липецкая область 39 Смоленская область 39 Республика Мордовия 35 Республика Крым 35 Костромская область 34 Магаданская область 34 Республика Хакасия 32 Кировская область 31 Амурская область 31 Республика Карелия 30 Астраханская область 29 Республика Бурятия 29 Сахалинская область 29 Республика Ингушетия 25 Республика Марий Эл 25 Республика Северная Осетия 24 Вологодская область 21 Удмуртская Республика 21 Республика Алтай 20 Республика Калмыкия 19 Чеченская Республика 14 Курганская область 14 Калининградская область 10 Еврейская АО 3 г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 641 156 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0% г. Москва, г.Севастополь 0,4% Московская область, Республика Северная Осетия 0,6% За сутки подтверждено 93 летальных случая: Владимирская область 1

Липецкая область 1

Московская область 11

Смоленская область 1

Тульская область 3

Москва 23

Республика Карелия 1

Архангельская область 1

Санкт-Петербург 19

Республика Калмыкия 1

Республика Крым 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 3

Республика Дагестан 2

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 1

Республика Чувашия 1

Нижегородская область 3

Пензенская область 2

Свердловская область 2

Ханты-Мансийский АО 4

Иркутская область 1

Новосибирская область 2

Омская область 3

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1 За весь период пандемии по России умерло 9166 человек. За сутки выписано 4343 выздоровевших: Белгородская область 15

Брянская область 10

Владимирская область 21

Воронежская область 6

Ивановская область 31

Калужская область 12

Костромская область 13

Курская область 42

Липецкая область 21

Московская область 1091

Орловская область 28

Рязанская область 2

Смоленская область 13

Тамбовская область 65

Тверская область 19

Тульская область 24

Ярославская область 22

Москва 1007

Республика Карелия 3

Республика Коми 9

Архангельская область 29

Вологодская область 8

Калининградская область 3

Ленинградская область 1

Мурманская область 4

Псковская область 6

Санкт-Петербург 247

Республика Адыгея 52

Республика Крым 1

Краснодарский край 18

Астраханская область 12

Волгоградская область 10

Ростовская область 34

Республика Дагестан 67

Республика Ингушетия 5

Кабардино-Балкарская Республика 55

Карачаево-Черкесская Республика 68

Республика Северная Осетия - Алания 9

Ставропольский край 33

Республика Башкортостан 17

Республика Марий Эл 3

Республика Мордовия 39

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 20

Пермский край 8

Кировская область 32

Нижегородская область 174

Оренбургская область 5

Пензенская область 15

Самарская область 6

Саратовская область 12

Ульяновская область 18

Курганская область 21

Свердловская область 90

Тюменская область 10

Ханты-Мансийский АО 113

Ямало-Ненецкий автономный округ 34

Челябинская область 60

Республика Алтай 23

Республика Тыва 93

Алтайский край 39

Красноярский край 103

Иркутская область 69

Новосибирская область 24

Омская область 8

Томская область 3

Республика Бурятия 36

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 7

Камчатский край 54

Приморский край 33

Амурская область 2

Магаданская область 7

Хабаровский край 11

Сахалинская область 30 За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 403 430 выздоровевших.