Завершается перевод пенсий на карты "Мир"

В апреле, учитывая режим самоизоляции, Банк России решил до 1 октября не наказывать банки, если окажется, что кому-то из своих клиентов они продолжают перечислять пенсии на карты международных платежных систем.
Тогда же ЦБ рекомендовал банкам дистанционно взаимодействовать с пенсионерами для выпуска карт "Мир" и их доставки.
Поэтому те, кто еще не получил карты "Мир", смогут пользоваться старыми картами Visa и MasterCard еще три месяца при условии, что срок их действия не истек.
1 июля заканчивается период, в течение которого Банк России рекомендовал банкам принимать просроченные карты.