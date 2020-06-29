Завершена подготовка новой редакции стратегии развития лесного комплекса

Минприроды вместе с Рослесхозом подготовлена новая редакция стратегии развития лесного комплекса 2.0.

Проект, в частности, предусматривает запуск отраслевой платформы "Цифровой лес", рассказал директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ Андрей Грибенников во время онлайн-конференции профильного комитета Торгово-промышленной палаты РФ. Предусматривается переход к единой территориальной схеме планирования заготовки древесины - контроль за ее передвижением, переработкой, с учетом потребностей перерабатывающих производств.

По словам Грибенникова, новая редакция находится на рассмотрении профильных ведомств и отраслевых организаций. Принятие документа в короткие сроки позволит поддержать лесной бизнес в период пандемии.

Для поддержки участников рынка Минприроды рекомендовало на уровне субъектов ввести отсрочку арендных платежей по договорам для арендаторов лесных участков. Льготный период также позволит поддержать отрасль.

В числе проблемных вопросов - строительство лесных дорог, в первую очередь, круглогодичных. Для малого бизнеса финансово осилить такие расходы в одиночку крайне затратно, подчеркнул председатель комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев. Поэтому требуется помощь. Из-за отсутствия дорог бизнес нередко не может своевременно вывезти свою продукцию на продажу.

Вместе с тем, лимиты финансирования лесной отрасли в 2020 году были переведены в полном объеме и срок, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. Поддержку получили все лесохозяйственные предприятия. Несмотря на ситуацию с пандемией размер финансирования уменьшен не был, в том числе, на программу по сохранению лесов.