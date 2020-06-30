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30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30.06.2020 00:36
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

30 июня - видеоинтервью Светланы Красновой о методах борьбы с COVID-19

30 июня на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью с главным врачом ИКБ №2 Светланой Васильевной Красновой.
Фото: ИКБ №2. Фото: ИКБ №2.
Фото: ИКБ №2.

Лауреат премии "Призвание" ответит на вопросы редактора отдела "Москва" Любови Проценко и расскажет о том, как продолжается в стенах больницы борьба с коронавирусом и как врачи больницы помогают лечить от COVID-19 не только москвичей, но и жителей Камчатки и Забайкалья.

Городская клиническая инфекционная больница №2 - одно из старейших лечебных учреждений столицы. Десятилетиями оно специализировалась на оказании специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, менингококковой инфекцией, малярией и другими инфекциями. Поэтому не удивительно, что ИКБ №2 оказалась в Москве среди первых, вступивших в борьбу с коронавирусом.

Видеоотчет смотрите на сайте "РГ".

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