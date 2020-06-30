Аграрии получат свыше 1,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники

Российские аграрии смогут дополнительно получить в лизинг более 1500 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Для этого правительство внесло в уставной капитал АО "Росагролизинг" шесть миллиардов рублей. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Провести докапитализацию "Росагролизинга" поручил президент. Дополнительная поддержка позволит сельхозпроизводителям обновить свой технический парк для проведения сезонных полевых работ и обеспечить непрерывность производства.