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Рубрика: Власть

Аграрии получат свыше 1,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники

Текст: Владимир Кузьмин
Российские аграрии смогут дополнительно получить в лизинг более 1500 единиц новой сельскохозяйственной техники.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для этого правительство внесло в уставной капитал АО "Росагролизинг" шесть миллиардов рублей. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Провести докапитализацию "Росагролизинга" поручил президент. Дополнительная поддержка позволит сельхозпроизводителям обновить свой технический парк для проведения сезонных полевых работ и обеспечить непрерывность производства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика АПК Правительство Компании Сельское хозяйство Росагролизинг Господдержка АПК

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