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30.06.2020 12:35
Рубрика: В мире

Американские сенаторы пытаются заблокировать вывод военных США из ФРГ

Текст: Екатерина Забродина
Группа американских сенаторов из обеих партий пытается юридически связать руки президенту страны Дональду Трампу, чтобы не допустить радикального сокращения военного контингента США на территории Германии.
Фото: AP Photo/Shakh Aivazov Фото: AP Photo/Shakh Aivazov
Фото: AP Photo/Shakh Aivazov

Еще в начале месяца слухи о подобных планах хозяина Белого дома появились в виде утечек в СМИ по обе стороны Атлантики, а 15 июня Трамп озвучил их публично. Предполагается, что уже к концу года из 34,5 тысячи американских военнослужащих на базах в ФРГ останутся не более 25 тысяч.

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Однако, как сообщает Spiegel online, демократы и республиканцы решили сыграть на опережение и еще до утверждения военного бюджета спешно внесли поправку в ежегодно принимаемый закон о финансировании национальной оборонной политики. Она предусматривает, что для получения средств на вывод военных и техники шеф Пентагона обязан будет предоставить в Конгресс обоснование, что передислокация контингента "соответствует национальным интересам США и не угрожает безопасности европейских партнеров по НАТО".

Законопроект представили сенаторы-демократы Кристофер Кунс, Тимоти Кейн и Джинн Шейхин, республиканцы Митт Ромни, Марко Рубио и даже близкий доверенный Трампа Линдси Грэм.

"В Германии решение президента США о сокращении войск вызвало удивление и критику, но и в собственной стране и даже в рядах собственной партии предписания из овального кабинета столкнулись с активным сопротивлением, - отмечает издание. - Трамп как верховный главнокомандующий может и сам отдать приказ о частичном выводе войск, но для этого все равно нужны деньги, которые выделяет Конгресс".

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Ранее Трамп обвинил немецких партнеров в недостаточном финансировании потребностей НАТО. В 2019 году Берлин довел расходы до 1,38% от ВВП страны, но в Вашингтоне ждут большего. Правительство ФРГ с критикой не согласилось. Вместе с тем многие представители оппозиции только приветствовали решение американского главы в надежде, что вслед за уходом военных последует и вывод тактического ядерного оружия США с территории Германии.

В мире США В мире Европа Германия Дональд Трамп

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