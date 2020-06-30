Американские сенаторы пытаются заблокировать вывод военных США из ФРГ

Группа американских сенаторов из обеих партий пытается юридически связать руки президенту страны Дональду Трампу, чтобы не допустить радикального сокращения военного контингента США на территории Германии.

Еще в начале месяца слухи о подобных планах хозяина Белого дома появились в виде утечек в СМИ по обе стороны Атлантики, а 15 июня Трамп озвучил их публично. Предполагается, что уже к концу года из 34,5 тысячи американских военнослужащих на базах в ФРГ останутся не более 25 тысяч.

Однако, как сообщает Spiegel online, демократы и республиканцы решили сыграть на опережение и еще до утверждения военного бюджета спешно внесли поправку в ежегодно принимаемый закон о финансировании национальной оборонной политики. Она предусматривает, что для получения средств на вывод военных и техники шеф Пентагона обязан будет предоставить в Конгресс обоснование, что передислокация контингента "соответствует национальным интересам США и не угрожает безопасности европейских партнеров по НАТО".

Законопроект представили сенаторы-демократы Кристофер Кунс, Тимоти Кейн и Джинн Шейхин, республиканцы Митт Ромни, Марко Рубио и даже близкий доверенный Трампа Линдси Грэм.

"В Германии решение президента США о сокращении войск вызвало удивление и критику, но и в собственной стране и даже в рядах собственной партии предписания из овального кабинета столкнулись с активным сопротивлением, - отмечает издание. - Трамп как верховный главнокомандующий может и сам отдать приказ о частичном выводе войск, но для этого все равно нужны деньги, которые выделяет Конгресс".

Ранее Трамп обвинил немецких партнеров в недостаточном финансировании потребностей НАТО. В 2019 году Берлин довел расходы до 1,38% от ВВП страны, но в Вашингтоне ждут большего. Правительство ФРГ с критикой не согласилось. Вместе с тем многие представители оппозиции только приветствовали решение американского главы в надежде, что вслед за уходом военных последует и вывод тактического ядерного оружия США с территории Германии.