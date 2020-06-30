Art Team запустил образовательную онлайн-платформу

Участники проекта и слушатели курса смогут получить доступ к эксклюзивному образовательному контенту и обучиться управленческим навыкам в сфере креативных индустрий.

ФГБУ "Роскультцентр", АНО "Центр кинофестивалей и международных программ" и Фонд Инносоциум - социальная платформа Фонда Росконгресс запустили общедоступный бесплатный онлайн-курс "Управленческие навыки в креативных индустриях. От идеи к реализации". Образовательная программа проходит в рамках Всероссийского проекта по формированию молодежного профессионального сообщества и кадрового резерва в креативных индустриях Art Team (организуется при поддержке Фонда президентских грантов).

Программа предполагает "фрактальную" систему обучения: каждый последующий вебинар усиливает и дополняет ранее приобретенные навыки. Курс начинается с основ креативной экономики в России и мире, погружения в специфику каждого из направлений креативных индустрий, переходя затем к более детальному изучению составляющих процесса реализации авторского проекта.

Среди экспертов образовательной программы: Миша Most, Виктор Майклсон, Тимур Салихов, Андрей Аболенкин, Василий Филатов, Илья Бачурин, Ренат Давлетгильдеев, Михаил Вайсман, Арман Яхин, Игорь Бугаенко, Илья Заливухин и многие другие.

"В рамках образовательной программы Art Team, в которой участвуют ведущие эксперты всех направлений креативных индустрий, мы ставим целью помочь в решении проблемы. Структура нашей программы построена таким образом, что она будет актуальной не только для авторов творческих проектов, но и для абсолютного большинства пользователей, желающих развиваться в различных направлениях креативных индустрий" - говорит директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Вебинары проходят на YouTube-канале Art Team, их записи также будут доступны на официальном сайте проекта после регистрации в личном кабинете участника.