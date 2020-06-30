В Британии женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику

В Великобритании обычный холодильник с морозильной камерой спас жизнь женщине с двумя детьми во время разрушения дома.

Инцидент произошел в валлийском городе Нит округа Нит-Порт-Толбот. Во время разрушения здания 31-летняя Джесс Уильямс с маленькими сыновьями скрылась за холодильником, именно он в итоге и принял на себя основной удар от обломков. Пострадавших обнаружил сосед - спасатель в отставке Джефф Дэвис.

"Их спасла от смерти морозильная камера, - рассказал Дэвис изданию The Mirror. - Около не не было обломков, там она (Джесс Уильямс, - прим. "РГ") и лежала".

Соседи оказали пострадавшим оперативную помощь, не дожидаясь спасателей. "Когда из-под обломков слышишь крики и знаешь, что там находятся люди, начинаешь помогать инстинктивно", - объяснил их действия Дэвис.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По предварительной версии, разрушение дома произошло из-за взрыва газа. Местные власти уже начали расследование происшествия.