Британские ученые назвали еще одно бесполезное лекарство от коронавируса

Антиретровирусный препарат лопинавир/ритонавир бесполезен при лечении коронавируса. К такому выводу пришли британские ученые.

"Сегодня руководящий исследованием комитет пришел к заключению, что лопинавир/ритонавир не оказывает положительного действия на пациентов, госпитализированных с COVID-19", - приводит сообщение руководителей британского клинического исследования Recovery ТАСС.

При этом ученые добавили, что не располагают точными данными, как этот препарат влияет на тяжелых больных, поскольку его применение затруднено при искусственной вентиляции легких.

Отметим, что в исследовании участвуют 11,5 тысячи пациентов, которые лечатся в 175 британских больницах. Лопинавир/ритонавир получали 1 596 больных.

Ранее были обнародованы результаты тестов двух препаратов. Ученые констатировали отсутствие эффективности гидроксихлорохина и, напротив, эффективность кортикостероида дексаметазона.