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30 июня 2020 г.

Постановление правительства Брянской области от 26 июня 2020 года № 272-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

Дата подписания 26 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложением главного государственного санитарного врача по Брянской области от 22 июня 2020 года № 6656 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п), изложив подпункт 3.3 пункта 3 в следующей редакции:

"3.3. В возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Губернатор А.В.Богомаз



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