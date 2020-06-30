Указ главы Республики Бурятия от 30 июня 2020 года № 146 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия от 29.06.2020 № 03-00-02/09-3287-2020 постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140):

1.1. Пункт 1.3 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта по 31 июля 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу.

Лицам в возрасте 65 лет и старше в период с 15 июня по 21 июня 2020 г. (7 календарных дней), с 22 июня по 30 июня 2020 г. (9 календарных дней), с 1 июля по 12 июля 2020 г. (12 календарных дней), с 13 июля по 23 июля 2020 г. (11 календарных дней), с 24 июля по 31 июля 2020 г. (8 календарных дней) соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу.

Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Рекомендовать работающим лицам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции по согласованию с работодателем.

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).".

1.3. Пункт 6.2 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить:

7.1. С 29 марта по 9 июня 2020 г. включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Разрешить с 10 июня 2020 г. работу предприятий общественного питания при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект общественного питания, при условии:

окончания работы не позже 24 часов;

рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия";

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;

наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том числе отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации.

7.2. С 29 марта по 31 июля 2020 г. включительно работу предприятий общественного питания, кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов представить в электронном виде сведения, указанные в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра).

7.3. С 29 марта по 31 июля 2020 г. включительно работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

7.4. С 29 марта по 31 июля 2020 г. включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 31 июля 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, где отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), за исключением плавательных бассейнов, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта).

Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метра и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.6. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции:

"10.12.6. Работодателям в период с 30 марта по 31 июля 2020 г. включительно руководствоваться положениями пунктов 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 10.14 настоящего указа.".

1.7. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования в период с пятого по десятый день со дня прибытия всем лицам, прибывшим на территорию Республики Бурятия, на дому (за исключением лиц, указанных в пункте 4.2 настоящего указа, а также лиц, прибывших в туристических целях).".

1.8. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить физическим лицам оказывать услуги по сдаче в аренду жилья туристам при условии строгого соблюдения масочного и дезинфекционного режимов, социального дистанцирования, а также при условии представления в электронном виде сведений по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".".

1.9. Дополнить приложением № 5 согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов





Приложение к указу Главы Республики Бурятия от 30.06.2020 № 146

Приложение № 5 к указу Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37

Форма уведомления физическими лицами об оказании услуг по сдаче в аренду жилья туристам

Смотрите приложение к настоящему указу







