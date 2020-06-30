Что мешает курсу рубля укрепиться

Новости

Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса 06:40
На Колыме медведь убил геолога 05:56
Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани 05:35
В Японии из-за оползней могут эвакуировать свыше 70 тысяч человек 05:23
На Чукотке вновь включили отопление 05:12
Село в Бурятии закрыли из-за вспышки COVID-19 после шаманского обряда 04:42
Возле здания Amazon во Флориде произошла перестрелка 04:34
Губернатор Нью-Йорка потребовал от Трампа надеть маску 04:32
Правительство Венесуэлы вышлет из страны представителя Евросоюза 04:17
Главу магаданского агенства госимущества заподозрили в мошенничестве 04:08
В Приморье из-за дождей ограничен проезд к трем селам 03:54
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа 03:46
В Бурятии четыре человека пострадали при взрыве на СТО 03:45
В Хабаровском крае сотрудники ФСИН пострадали в крупном ДТП, один погиб 03:42
В Приморье снимут еще часть ограничений по COVID-19 03:39
Хабаровчанин выиграл в лотерею почти 2,4 миллиона рублей 03:05
В Индии запретили 59 мобильных приложений китайских разработчиков 03:05
Власти Британии закроют на карантин город Лестер из-за роста COVID-19 01:47
Британские ученые назвали еще одно бесполезное лекарство от коронавируса 00:57
В резюме нового министра образования Бразилии обнаружили противоречия 00:35
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI 00:19
В Британии женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику 00:03
Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников 29.06.2020
"Барселона" объявила о переходе полузащитника "Ювентуса" Пьянича 29.06.2020
Уилл Смит может перевоплотиться в монстра "Темной вселенной" 29.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что мешает курсу рубля укрепиться

Текст: Роман Маркелов
Курс российской валюты в понедельник снизился и снова пересек отметку 70 рублей за доллар. Это произошло на фоне снижения аппетита к риску на мировых рынках и снижения интереса инвесторов к ОФЗ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В летние месяцы зачастую снижается активность на финансовых рынках и этот год, похоже не будет исключением, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Тем не менее пока курс рубля на фоне стабилизации нефтяных котировок вблизи 40 долларов за баррель сорта Brent, фактически закрепился вблизи 69,5-70 рублей за доллар.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Набиуллина рассказала о стандарте снижения ключевой ставки

Но укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки (в последние две недели баланс ФРС США впервые за последние полгода сокращался), считает Кадулин. Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению, напоминает. Поэтому, по прогнозу Кадулина, в среднесрочной перспективе можно ожидать сохранения курса российской валюты в диапазоне 68,5-70 рублей за доллар.

Конкретно же на этой неделе большое количество негативных факторов, среди которых ситуация с коронавирусом в мире и геополитические риски, связанные с торговыми отношениями между США и Китая, вероятно, ограничат возможности российской валюты, добавляет аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов. Кроме того, в пятницу прошел пик налогового периода, в результате чего рубль лишился данного локального фактора поддержки. Динамику рубля в ближайшее время продолжит определять ситуация на мировых финансовых рынках и аппетит к рисковым активам, подтверждает Жирнов.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса
Памфилова: Ни одна попытка двойного голосования по Конституции не пройдет
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Путин наградил волонтера Анурьеву посмертно
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные