Что мешает курсу рубля укрепиться

Курс российской валюты в понедельник снизился и снова пересек отметку 70 рублей за доллар. Это произошло на фоне снижения аппетита к риску на мировых рынках и снижения интереса инвесторов к ОФЗ.

В летние месяцы зачастую снижается активность на финансовых рынках и этот год, похоже не будет исключением, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Тем не менее пока курс рубля на фоне стабилизации нефтяных котировок вблизи 40 долларов за баррель сорта Brent, фактически закрепился вблизи 69,5-70 рублей за доллар.

Но укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки (в последние две недели баланс ФРС США впервые за последние полгода сокращался), считает Кадулин. Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению, напоминает. Поэтому, по прогнозу Кадулина, в среднесрочной перспективе можно ожидать сохранения курса российской валюты в диапазоне 68,5-70 рублей за доллар.

Конкретно же на этой неделе большое количество негативных факторов, среди которых ситуация с коронавирусом в мире и геополитические риски, связанные с торговыми отношениями между США и Китая, вероятно, ограничат возможности российской валюты, добавляет аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов. Кроме того, в пятницу прошел пик налогового периода, в результате чего рубль лишился данного локального фактора поддержки. Динамику рубля в ближайшее время продолжит определять ситуация на мировых финансовых рынках и аппетит к рисковым активам, подтверждает Жирнов.