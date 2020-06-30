ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней

Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, за пять дней проголосовало 49,6 млн человек или 45,7% от числа избирателей, зарегистрированных на территории РФ.

В том числе в дистанционном электронном голосовании в Москве и Нижегородской области приняли участие 1,062 млн человек или 89% от числа зарегистрировавшихся.

Активнее всего голосуют в Чечне (75,8%), в Республике Тыва (73,2%), в Брянской (65,8%), Кемеровской (64,8%) и Тамбовской (63,4%) областях. Самая низкая явка зафиксирована в Хабаровском крае (21,7%) и Иркутской области (22,4%).

"Самое главное - оправдались наши ожидания, наши прогнозы, наше предложение развести голосование на семь дней. Мы нигде не видим столпотворения, люди спокойно голосуют с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавила Элла Памфилова.