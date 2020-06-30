Всемирно известная канадская компания Cirque du Soleil увольняет тысячи сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, уволить тысячи сотрудников. На первых порах, как сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, речь идет о 3480 человек.

В былые времена на представления знаменитой труппы ежегодно собирались тысячи и тысячи зрителей в разных странах, однако пандемия COVID-19 поставила цирк в сложные условия: в отсутствие гастролей и по причине запрета массовых представлений, артистам и персоналу стало нечем платить. Из-за пандемии цирк вынужден был отменить несколько десятков выступлений в ряде стран, в том числе шесть шоу в американском Лас-Вегасе. Отменены и гастроли цирка в Германии.

У недавно успешного бизнеса образовались огромные долги, которые руководство цирка надеется покрыть с помощью канадского правительства и организаций-спонсоров. Цирк рассчитывает получить от них на текущие расходы около 300 миллионов долларов. В этом случае начальству шоу-труппы удастся вернуть на службу большинство уже уволенных работников, насколько позволит экономическая ситуация. Решение о выделении правительственных денег должен принять суд в Квебеке, после тщательного разбирательства во вторник.