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29.06.2020 22:31
Рубрика: Спорт

Совсем нулевой ЦСКА

Новичок элиты столичный армейский клуб установил антирекорд нынешнего чемпионата, проиграв дома со счетом 0:52
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 140(8194)
В чемпионате России по регби прошли матчи второго тура, а третий начнется уже в этот четверг. В соревновании с участием десяти команд очень много интересных матчей, к тому же все они в прямом эфире транслируются на телевизионных каналах холдинга "Матч ТВ". Для многочисленных поклонников овального мяча сейчас отличные времена.

Вот результаты игр второго тура: "Красный Яр" (Красноярск) - "Стрела" (Казань) - 14:12; "Богатыри" (Краснодар) - "Металлург" (Новокузнецк) - 5:14; "Булава" (Таганрог, Ростовская обл.) - "Енисей-СТМ" (Красноярск) - 3:52; "Слава" (Москва) - "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская обл.) - 19:46; ЦСКА - "Локомотив-Пенза" (Пенза) - 0:52.

Фото: Instagram.com / official_rur
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Текущее положение команд в турнирной таблице выглядит следующим образом: "Енисей-СТМ" - 10 очков (2 победы - 0 поражений), "Локомотив-Пенза", "Металлург" - по 9 (по 2-0), "Стрела" - 6 (1-1), "ВВА-Подмосковье", "Красный Яр" - по 5 (по 1-1), "Слава" - 4 (1-1), "Богатыри", ЦСКА, "Булава" - по 0 (по 0-2).

Недюжинный интерес в столице вызвал домашний дебют ЦСКА в элите. В прошлом сезоне армейцы успешно играли в высшей лиге на стадионе "Фили", теперь перебрались на поле уютного Спортгородка Лужников.

Билеты, а их квота была не более 10 процентов от вместимости трибун, разошлись через онлайн-продажу в интернете за считаные минуты. Однако болельщики ЦСКА уходили со стадиона глубоко разочарованными. Армейская команда, имея в составе ряд крепких легионеров и капитана сборной России на Кубке мира 2019 Василия Артемьева, установила сразу два антирекорда нынешнего чемпионата. "Красно-синие" и ни одного очка не набрали, и уступили амбициозным соперникам из Пензы сразу 52 балла, позволив гостям занести в свое зачетное поле аж восемь (!) "попыток". ЦСКА пока явно выступает не так, как ожидалось.

Фото: Rugbycenter.ru
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Кстати

На состоявшемся в Москве заседании Высшего совета Федерации регби России (ФРР) обнародована программа развития вида спорта в стране до 2031 года. Представленный документ отдает чистой воды прожектерством, имеет слабую связь с существующей реальностью. Оказывается, на Кубке мира 2031 сборная России должна выйти аж в четвертьфинал, да еще и выиграв прежде три подряд чемпионата Европы. Поясним, что в регби ЧЕ - это на самом деле лишь второй континентальный дивизион, а в элитный "Кубок шести наций", где участвуют Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс, Франция и Италия, нас никто и приглашать не собирается. Россия в текущем ЧЕ-2020 пока на четвертом месте, даже Бельгии в гостях проиграли с разгромным счетом 12:38.

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