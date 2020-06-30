Экс-бухгалтер "Седьмой студии" приговорена к 2 годам и 3 месяцам колонии

Мещанский районный суд поздно вечером во вторник вынес приговор бывшему бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, Масляеву признали виновной в мошенничестве и приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Однако суд зачел срок ее содержания под стражей и домашним арестом в счет отбытия наказания. В связи с этим суд постановил: "приговор в части наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить за фактическим отбытием наказания осужденной". В то же время суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры почти на 129 млн рублей, которые Масляева должна будет выплатить солидарно с осужденными условно Серебренниковым, Малобродским и Итиным.

То есть суд согласился с позицией гособвинения, которое накануне во время прения сторон просило именно о таком "зачтенном" наказании для экс-главбуха.

Дело Нины Масляевой рассматривалось отдельно от основного процесса по делу "Седьмой студии" из-за того, что она единственная из всех фигурантов признала вину и пошла на сделку с правосудием. Первоначально дело Масляевой начали слушать в особом порядке. Однако позже президиум Мосгорсуда отправил ее дело на новое рассмотрение в Мещанский суд в общем порядке. Скорей всего это было связано с тем, что, признав свою вину, Масляева не смогла дать показания как распределились похищенные, по версии следствия, деньги между другими фигурантами дела.

Сама Масляева показала в суде, что вела финансовую отчетность и находила фирмы, которые обналичивали деньги. По ее словам, наличность она передавала руководству и за это получала вознаграждение - 150 тысяч рублей в месяц.