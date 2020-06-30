Экс-тренер "Спартака" Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в Instagram.

Чуть позднее итальянец объяснил, что сделал это случайно. "Ой, подписался по ошибке, сейчас все отменю. У меня нет такого в планах", - приводит его слова sport24.ru.

Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством "красно-белые" впервые за 16 лет завоевали чемпионство, а затем выиграли Суперкубок России. В декабре прошлого года Массимо возглавил АЕК. За три тура до конца сезона афиняне идут на третьем месте в турнирной таблице национального первенства.

К слову, агент Карреры Андреа Д"Амико накануне сообщил, что тренер продлил контракт с АЕКом на год - до лета 2021 года.