Эндокринолог объяснила, без чего жир не уходит из организма

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как наладить обмен веществ и гормональный фон после связанной с COVID-19 затяжной самоизоляции.

Чтобы привести себя в норму, необходимо избавиться и от лишнего веса. По словам эндокринолога, ожирение - это верный путь к ускоренному старению. Жир из организма не уходит без регулярного употребления жидкости, предупредила эндокринолог.

- Без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, - отметила в интервью газете "Комсомольская правда" старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, добавив, что жидкость помимо прочего перебивает желание поесть.

Также для восстановления организма врач порекомендовала включить в рацион сезонные овощи, фрукты, ягоды. Но важно помнить о порциях, иначе можно навредить здоровью.

Следует быть осторожнее с овощами, где особенно много углеводов - морковью и свеклой. Также в меру следует употреблять ягоды и фрукты - в них много и фруктозы, и глюкозы.

Так, от одного съеденного яблока или персика можно получить больше пользы, чем от тарелки с персиками. Тем более, если есть в таком количестве фрукты несколько дней подряд, отметила кандидат медицинских наук.

Для хорошего самочувствия и правильного обмена веществ специалист также посоветовала ежедневно устраивать прогулки, высыпаться и сдать простые анализы (общий анализ крови, анализ на глюкозу, инсулин, мочевую кислоту, общий холестерин) для оценки метаболизма организма.