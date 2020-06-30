ЕС оставил границы закрытыми для американцев и россиян

Совет Евросоюза во вторник, 30 июня, опубликовал заявление, в котором говорится о планах ЕС начать с 1 июля открывать границы с рядом государств "для несущественных поездок" их граждан.

В список вошли государства, выбранные из соображений эпидемиологической безопасности, и в нем нет России и США.

Перечень в дальнейшем будет пересматриваться каждые две недели. Для того, чтобы страна вошла в список, необходимо, чтобы число случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние две недели не превышало среднего значения по Евросоюзу, а также чтобы кривая заболеваемости за этот срок шла на убыль или в крайнем случае оставалась на плато. Кроме того, во внимание будет приниматься взаимность открытия границ.

В первую редакцию списка вошли следующие 14 стран: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Сербия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония. Пятнадцатой страной может стать Китай, если подтвердит взаимную открытость своей границы для граждан ЕС.