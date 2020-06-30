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Рубрика: Экономика

ФАС: Квоты на госзакупку российской продукции не снизят конкуренцию

Текст: Светлана Ментюкова
Введение квотирования в рамках госзакупок продукции российского производства и из стран ЕАЭС не приведет к ограничению конкуренции и ущемлению прав иностранных компаний. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

"Несомненно, когда придется выбирать по обычному соотношению цена-качество, качество будет тоже учитываться. В тех случаях, когда речь пойдет о вопросах безопасности, обороноспособности государства значительная часть закупок будет выделена по понятным причинам российским компаниям, но на открытых рынках, безусловно, этого не произойдет", - подчеркнул Игорь Артемьев.

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По его словам, для 95-99% товаров, которые поставляются сегодня из-за рубежа, никаких ограничений вводиться не будет. "Там будут вводиться мягкие механизмы, такие как преференции при госзаказе, мы знаем, что сегодня существует специальный перечень, о том что российские компании при участии на конкурсах и аукционах имеют 15-процентные преференции <…> И мы в конечном итоге хотим, чтобы эта преференция распространились практически на все рынки, отдавая преимущество российским товарам и товарам происхождения из таможенного союза. И это достаточно стандартная практика для всех государств", - пояснил глава ФАС.

Игорь Артемьев также уточнил, что пока квоты будут введены не по всем отраслям, а по конкретным видам продукции и предприятиям. По его словам, в рамках программы по импортозамещению готовятся постановления правительства, которые должны будут определить размер квот и механизм их реализации.

Фото: iStock
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Как сообщалось ранее, в июне Госдумой приняты в первом чтении поправки к закупочному законодательству, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Соответствующие законопроекты предусматривают внесение, поправок в ФЗ №44 и ФЗ №223 (регулируют госзакупки - прим. "РГ"), которые наделяют правительство РФ правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться квотирование, а также размеры квот.

Предполагается, что действие данных преференций будет распространяться на российскую продукцию и товары из стран ЕАЭС.

Экономика Бизнес Экономика Товары и цены Правительство ФАС

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