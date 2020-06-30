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Рубрика: Экономика

ФАС продолжит проверки продукции западных компаний на оригинальность

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжит проверки продукции иностранных компаний, которую они предлагают российским потребителям, на соответствие оригинальной рецептуре, в целях ликвидации практики "двойных стандартов качества продукции. Об этом глава ФАС Игорь Артемьев заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса.
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

"Мы требуем строжайшего соблюдения всех технологий, если товар продается как оригинальный. Если это не оригинальный товар, а какой-то другой, то так и должно быть указано на упаковке. Тогда мы не будем признавать это недобросовестной конкуренцией", - подчеркнул глава антимонопольного органа.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Он пояснил, что речь идет о случаях, когда иностранные компании продают свой товар на российских рынках, как оригинальный, но его качество отличается от оригинала, который производится за рубежом и продается на европейских рынках.

"У нас уже есть несколько дел антимонопольных, заведенных по статье недобросовестная конкуренция, когда фактически компания вольно или невольно выдает свой товар за оригинальный, а по факту он таковым не является <…> Такого рода дела в нашей стране всегда будут иметь большой резонанс, и серьезные репутационные риски для компаний. Потому что в России люди с высоким уровнем образования, которые могут отличить одно от другого", - указал Игорь Артемьев.

Он отметил, что это одно из направлений, которые антимонопольная служба считает приоритетными, и продолжит работу в этом направлении.

Фото: iStock
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Как сообщалось ранее, в начале декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, чтобы они наладили производство и продажу в России товаров, тождественных по своим показателям продукции, которая реализуется в странах Европы, либо нанесли на упаковку обозначения, которые бы сообщали потребителям об отличии качественных показателей и условия использования товаров.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС

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