ФАС выступила за свободное обращение полученных за авиабилеты ваучеров

"Я думаю, что все же будет принят такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и лететь за них по другим билетам. Мы сейчас будем настаивать на том, чтобы этот ваучер имел обращение, и я мог его продать в установленном порядке и таким образом получить деньги назад", - сообщил Игорь Артемьев, уточнив, что авиационная отрасль, как и многие граждане сейчас оказалась в очень сложном положении.

По его словам обращение ваучера, полученного за неиспользованные авиационные билеты, станет еще одной возможностью для большего числа клиентов авиакомпаний вернуть свои средства. Он уточнил, что это сделает подход к решению данной проблемы, выбранный правительством РФ, более гибким по отношению к пострадавшим, как гражданам, так и авиакомпаниям.

Артемьев уточнил, что сейчас предусмотрены варианты получения денег при возврате неиспользованных авиабилетов в случаях экстренных ситуаций. "Предусмотрены подходы в индивидуальном порядке на основании критериев, когда человек уже точно не полетит и ему это точно не надо или, когда сложилась такая ситуация, когда для него это (возврат денег - прим. "РГ") - единственная возможность поддержать жизнедеятельность своей семьи. Это в индивидуальном порядке будет решаться", - уточнил глава ФАС.

Он подчеркнул, что служба всегда последовательно выступал за то, чтобы люди могли получить деньги, и будет отстаивать свою позицию.