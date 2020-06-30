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30.06.2020 15:51
Рубрика: Экономика

ФАС выступила за свободное обращение полученных за авиабилеты ваучеров

Текст: Светлана Ментюкова
Правительство может рассмотреть вопрос о возможности обращения ваучеров, полученных за неиспользованные из-за COVID-19 авиабилеты. Такой вариант возврата денежных средств гражданам не исключает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса.

"Я думаю, что все же будет принят такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и лететь за них по другим билетам. Мы сейчас будем настаивать на том, чтобы этот ваучер имел обращение, и я мог его продать в установленном порядке и таким образом получить деньги назад", - сообщил Игорь Артемьев, уточнив, что авиационная отрасль, как и многие граждане сейчас оказалась в очень сложном положении.

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По его словам обращение ваучера, полученного за неиспользованные авиационные билеты, станет еще одной возможностью для большего числа клиентов авиакомпаний вернуть свои средства. Он уточнил, что это сделает подход к решению данной проблемы, выбранный правительством РФ, более гибким по отношению к пострадавшим, как гражданам, так и авиакомпаниям.

Артемьев уточнил, что сейчас предусмотрены варианты получения денег при возврате неиспользованных авиабилетов в случаях экстренных ситуаций. "Предусмотрены подходы в индивидуальном порядке на основании критериев, когда человек уже точно не полетит и ему это точно не надо или, когда сложилась такая ситуация, когда для него это (возврат денег - прим. "РГ") - единственная возможность поддержать жизнедеятельность своей семьи. Это в индивидуальном порядке будет решаться", - уточнил глава ФАС.

Он подчеркнул, что служба всегда последовательно выступал за то, чтобы люди могли получить деньги, и будет отстаивать свою позицию.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС

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