Губернатор Нью-Йорка потребовал от Трампа надеть маску

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник призвал президента США Дональда Трампа "надеть маску" и подписать распоряжение, требующее, чтобы все американцы, находящиеся в общественных местах, носили защитные лицевые покрытия. Ранее Куомо издал указ об обязательном ношении масок в штате.

Губернатор Нью-Йорка потребовал от президента, который постоянно отказывается носить маску на публике, "показать личный пример" и носить лицевое покрытие, чтобы остановить всплеск новых случаев коронавируса SARS-CoV-2, сообщает The Guardian.

"Мы сделали это два месяца назад в нашем штате", - сказал Куомо, добавив, что губернаторы других штатов, которые первоначально сопротивлялись рекомендациям медиков, теперь сами требуют от населения носить защитные средства.

В минувший понедельник официальный представитель Белого дома Кейли Макинани пояснила: президент США считает, что ношение масок является "личным делом каждого американца", а сам Трамп заявил, что он "не может появиться в маске во время бесед с высокопоставленными политиками и иностранными лидерами".

Глава Белого дома публично отказывается носить маску во время посещений штатов и предприятий во время своей предвыборной кампании, в отличие от вице-президента США Майка Пенса, который регулярно появляется в защитном лицевом покрытии на публике.

Тем временем в понедельник губернатор Канзаса Лора Келли заявила, что подпишет распоряжение, требующее, чтобы большинство жителей штата носили маску на публике. Согласно указу, который вступит в силу 3 июля, маски надо носить в магазинах, а также в любом месте, где нельзя поддерживать социальную дистанцию в 6 футов (1,83 метра). Власти города Джексонвилла, штат Флорида, где в августе состоится съезд республиканцев, объявили в Twitter, что с понедельника все жители должны носить маски во всех общественных местах.