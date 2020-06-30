Индонезийская градоначальница на коленях извинилась перед горожанами за COVID

После всплеска заражений коронавирусом в индонезийской Сурабае мэр города Три Рисмахарини публично извинилась перед горожанами за сложившуюся ситуацию и встала на колени, передает Gazeta.Ru со ссылкой на издание Jakarta Post.

На встрече с медиками один из врачей пожаловался властям, что больницы переполнены, а многие жители Сурабаи не соблюдают меры предосторожности.

Рисмахарини после этого расплакалась, встала на колени и извинилась. При этом она попросила не обвинять власти, указав, что представители городской администрации "не могут даже войти в больницу".