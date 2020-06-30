Исследования вакцины от COVID-19 на людях планируют начать 15 июля

Научный центр "Вектор" планирует начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции на людях 15 июля.

"В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев", - рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, первый этап исследований вакцины на людях должен закончится в сентябре. Если результаты окажутся положительными, то есть вакцина покажет свою безвредность и будет формировать иммунитет к вирусу, начнется ее регистрация. При этом, как пояснил глава "Вектора", наблюдать за здоровьем добровольцев, которые примут участие в испытании вакцины, будут и после ее регистрации.

Предполагается, что на первом этапе в исследовании примут участие 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Далее в исследования будут включаться добровольцы в возрасте до 60 лет.

По словам Максютова, решение о вакцинации населения можно будет принимать только после окончательного подтверждения безопасности и эффективности вакцины.