Как Минск и Тюмень наводят устойчивые мосты кооперации

Обеспечить потребности Тюмени - крупного промышленного центра в Уральском федеральном округе России - в грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике готовы их партнеры по Союзному государству.

Расстояния, версты, мили, единодушно утверждают руководители Тюменской области и белорусские руководители, никогда не были предметом излишней щепетильности для профессионалов. Вот и очередные горизонты взаимовыгодного партнерства и расширение многополосного движения в различных сферах промышленности добавили оптимизма участникам заседания рабочей группы по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и уральским регионом РФ, сообщили в Министерстве энергетики РБ.

Заседание прошло на этот раз в формате видеоконференции под председательством заместителя министра энергетики Беларуси Вадима Закревского и заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова.

Для "разминки" белорусская сторона предложила коллегам предметно обсудить возможности наращивания поставок в регион пассажирского транспорта, в том числе, и электробусов. Минск готов, по словам Закревского, предложить их партнерам "на льготных условиях с учетом финансовых программ кредитования и поддержки экспорта, которые есть как в Беларуси, так и в России".

Еще одно перспективное направление взаимодействия, которое может быть продуктивным для обеих сторон - добыча и переработка торфа. "НИИ Белгипротопгаз", например, готов провести работу по актуализации запасов разведанных месторождений торфа в Тюменской области для последующей разработки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов. Кстати, стороны уже договорились подготовить соответствующий план действий.

Но запас инициатив и на этом не исчерпывался. В ходе диалога, несмотря на расстояние в две тысячи километров, предложения сыпались как из рога изобилия. Речь шла о кооперации в области легкой промышленности и агропрома, строительства и лесного хозяйства. Кроме того, российская сторона предложила проработать возможные варианты взаимодействия в сфере IT-технологий.

Судя по данным статистики, из 80 регионов Союзного государства, с которыми у Беларуси установлено устойчивое сотрудничество, Тюменская область занимает первое место по товарообороту. Только в первом квартале текущего года объем взаимной торговли вырос на 16,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому было понятным, почему стороны с таким оптимизмом подтвердили взаимное стремление продолжать цементировать сложившуюся позитивную динамику.