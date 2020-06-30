Кейт Уинслет сыграет военного фотокорреспондента

Еще в 2015 году Кейт Уинслет заинтересовалась биографической драмой о жизни известной американской модели Ли Миллер - девушки с обложки Vogue, которая променяла подиум на карьеру военного корреспондента. И вот недавно работа над проектом сдвинулась с мертвой точки.

Как сообщает Variety, за режиссерское кресло сядет Элен Керас, которая больше известна работой в качестве оператора-постановщика. Режиссерские способности Керас развивала в основном на телевидении, сняв отдельные эпизоды "Уловки-22", "Озарка" и "Академии "Амбрелла". Зато с Уинслет новоиспеченный руководитель проекта хорошо знакома еще со времени "Вечного сияния чистого разума". Также известно, что сценаристом байопика станет 34-летняя Лиз Ханна, за плечами которой "Секретное досье" и "Та еще парочка". Ну а образ отважной женщины-корреспондента, конечно же, воссоздаст сама Кейт. Разбавят женскую команду проекта продюсеры Эндрю Мейсон ("Искатель воды") и Трой Лум ("Я, Франкенштейн").

Картина, основанная на книге "Жизни Ли Миллер" Энтони Пенроуза - сына фотожурналистки, расскажет о том, как девушка отправилась в разгар Второй мировой войны на передовую в качестве фотожурналиста, чтобы раскрыть тайны Третьего рейха, но, пережив предательство, она столкнется и с темными секретами своего прошлого.

"Ли Миллер стремилась показать истину, что и побудило ее снимать на пленку жестокую реальность Второй мировой, о которой все молчали, - поделилась Керас с Deadline. - Картина отправит нас в путешествие, где есть место преданности и предательству, и раскроет нам загадку Ли Миллер - человека со своими скелетами в шкафу".

Сообщается, что вместе с правами на экранизацию биографии, Пенроуз предоставил кинематографистам доступ к личному архиву матери, включая ее фотографии и дневники. Съемки картины начнутся весной 2021 года.

Напомним, что Уинслет присоединилась к съемочной группе "Аватара 2". Несмотря на вмешательство коронавируса, Джеймс Кэмерон полон решительности выпустить продолжение фантастического боевика уже в декабре 2021 года.