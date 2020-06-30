Развитие такой формы трудовых отношений, как комбинированная занятость приведет к появлению нового типа работника, нацеленного на достижения результатов, сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

"Возможность сочетать работу в офисе и дистанционную форму позволяет говорить о появлении нового типа работника, ориентированного не на отсидку (рабочих часов), а на результат, - заявил Александр Шохин. - За такой формой занятости будущее".

По мнению главы РСПП, сейчас меняется сложившееся в XIX веке представление, о том что работник при взаимодействии с работодателем всегда выступает с позиции слабой стороны. По его словам, сейчас обе стороны заинтересованы в том, чтобы максимально использовать квалификацию человека и его трудовой потенциал в интересах дела. И для повышения гибкости регулирования трудовых отношений необходимо расширить практику применения срочных трудовых и коллективных договоров, уверен Александр Шохин.

"Профсоюзы к таким предложениям относятся с осторожностью, но мы считаем, что в вопросе защиты прав работников надо довериться самому работнику и его работодателю, они смогут сами гибко решить очень многие вопросы", - уточнил Александр Шохин.