Краснов поручил прокурорам обеспечить законность при проведении голосования

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам обеспечить законность при проведении общероссийского голосования 1 июля и не допускать неоправданного вмешательства в его процесс.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Генеральный прокурор России Игорь Краснов издал указание об организации прокурорского надзора при проведении 1 июля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. В частности, прокурорам субъектов, городов, районов и военным прокурорам поручено обеспечить свободное и добровольное участие граждан в голосовании и не допускать неоправданного вмешательства в его процесс и подмены функций избирательных комиссий.

Также прокуроры должны обращать внимание на исполнение требований законодательства при составлении списков участников голосования и соблюдение прав наблюдателей. Им поручено обеспечить своевременное рассмотрение жалоб на нарушения законодательства.

Согласно указа главы надзорного ведомства, для недопущения социальной напряженности, руководство органов прокуратуры организует горячие линии и личный прием граждан. Кроме того, в день голосования во всех прокуратурах будет установлено дежурство оперативных работников.