Указ губернатора Красноярского края от 30 июня 2020 года № 172-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", учитывая методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 22.05.2020 № 24-00-05/02-6778-2020, 26.06.2020 № 24-00-17/02-8577-2020, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020," заменить словами "Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020,";

слова "от 26.05.2020 № 24-00-17/02-6973-2020," заменить словами "от 22.05.2020 № 24-00-05/02-6778-2020, от 26.05.2020 № 24-00-17/02-6973-2020,";

слова "от 23.06.2020 № 24-00-17/02-8435-2020," заменить словами "от 23.06.2020 № 24-00-17/02-8435-2020, от 26.06.2020 № 24-00-17/02-8577-2020";

слова "от 18.06.2020 № 45," заменить словами "от 18.06.2020 № 45, от 25.06.2020 № 48,";

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Приостановить с 1 мая по 31 июля 2020 года включительно деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края, направленную на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (за исключением деятельности краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина" по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере "Гагаринец").".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







