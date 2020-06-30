Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Курс доллара на Московской бирже во вторник впервые с 28 мая вырос выше отметки в 71 руб., прибавив с открытия 1,14 руб. по состоянию на 15:10 мск. Курс евро вырос на 93 коп., до 77,55 рубля.

Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.

Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов. Индекс Мосбиржи снизился на 0,33%, до 2759 пунктов, индекс РТС - на 1,44%, до 1222 пункта.

Рынки беспокоят признаки усиления пандемии и риски возобновления карантинных мер, о чем накануне предупредила Всемирная организация здравоохранения.

Укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки (в последние две недели баланс ФРС впервые за последние полгода сокращался), отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению.