Новости

Видео: Астрономы показали таинственно пропавшую звезду 16:08
СК возбудил дело о гибели в Анапе закопанного в песок ребенка 16:02
В ФАС рассказали о создании реестра видов работ для малого бизнеса 16:01
С июля в Крыму разрешат работать аквапаркам и саунам 15:57
Шойгу напомнил о сроках создания космического аппарата военного назначения 15:40
В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля 15:40
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая 15:37
Свыше половины петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию 15:36
В Подмосковье с 1 июля возобновляются начисления за капремонт 15:33
Facebook показал VR-очки нового поколения 15:27
С середины июля запустят новые поезда в Крым 15:27
В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе 15:20
Жители Чукотки получили тепло от первой в мире плавучей АТЭС 15:20
Новые "Смешарики" будут выходить до 2025 года 15:18
На пляже Анапы погиб закопанный в песок ребенок 15:17
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший 15:10
Ирина Апексимова: Проголосовать по поправкам к Конституции необходимо каждому 14:59
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок "Войны бесконечности" 14:59
Бывшего замглавы Жирновска обвинили в получении взятки 14:57
Названа стоимость самой дорогой в Москве квартиры 14:56
В Пермском крае продлили карантин, но разрешили работать кафе и музеям 14:48
В Москве временно отменили штрафы за неоплаченную парковку 14:48
Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции 14:39
В Краснодаре женщина задохнулась в канализационном колодце 14:35
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 15:37
Рубрика: Экономика

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Текст: Игорь Зубков

Курс доллара на Московской бирже во вторник впервые с 28 мая вырос выше отметки в 71 руб., прибавив с открытия 1,14 руб. по состоянию на 15:10 мск. Курс евро вырос на 93 коп., до 77,55 рубля.

Фото: iStock
Что мешает курсу рубля укрепиться

Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.

Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов. Индекс Мосбиржи снизился на 0,33%, до 2759 пунктов, индекс РТС - на 1,44%, до 1222 пункта.

Рынки беспокоят признаки усиления пандемии и риски возобновления карантинных мер, о чем накануне предупредила Всемирная организация здравоохранения.

Укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки (в последние две недели баланс ФРС впервые за последние полгода сокращался), отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Россия изучает предложение Турции о возобновлении авиасообщения
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные