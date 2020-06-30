Лекарства для госнужд будет закупать единый центр

Пандемия показала, насколько острым и срочным может стать вопрос лекарственного обеспечения в чрезвычайных ситуациях, когда определенные препараты вдруг требуются в больших объемах.

Возможно, именно поэтому правительство РФ планирует создать федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Как сообщили отраслевые СМИ, центр будет закупать препараты для реализации нацпроекта "Здравоохранение", федеральных проектов и программ, орфанных пациентов и т.д.

По сути, речь идет о восстановлении централизованной системы закупок лекарств, которая может существенно экономить совокупный бюджет здравоохранения и предотвращать перебои с поставками препаратов, а также формировать резерв лекарств, что по существующему механизму закупок практически невозможно.

Кроме того, сейчас закупки требуют организации десятков тысяч торгов разного уровня, на которые расходуются немалые средства. К тому же они не всегда эффективны - аукционы нередко срываются, из-за чего возникают перебои с наличием лекарств.

На запрос "РГ" о достоверности этой информации в Минздраве РФ ответили, что вопрос прорабатывается, комментировать его преждевременно. Но информацию о предполагаемом создании центра подтвердили в Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП).

- Как показал опыт пандемии, нынешняя агрессивно рыночная система в чрезвычайных ситуациях не является оптимальной, - заявил "РГ" генеральный директор ассоциации Виктор Дмитриев. - Бизнес в первую очередь думает о том, что ему выгоднее, а не о том, что нужно здравоохранению в данный момент и по каким ценам. Централизованные системы существовали в прошлом, и нам надо взять лучший их опыт.

В какой организационно-правовой форме будет существовать планируемый центр?

- Насколько мне известно, речь идет о федеральном казенном учреждении, говорит Виктор Дмитриев. - И это оправдано, поскольку его задача - не извлекать прибыль, а создавать нормальные условия для обеспечения лекарствами. Причем основной акцент надо делать на локально произведенной продукции, потому что пандемия показала, что в подобных ситуациях границы закрываются. И какими бы хорошими контракты с зарубежными поставщиками не были, получаешь либо отсроченные поставки, либо можешь вообще не получить лекарств.

- В решении перейти на централизованные закупки много плюсов, - считает директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович. - Увеличение объема закупок усиливает переговорную позицию плательщика и позволяет ему договариваться о лучших условиях поставки. В рамках этих отношений можно будет перекидывать невостребованные остатки из одного региона в другой, то есть решится проблема межрегиональных бюджетных отношений, что тоже очень важно. Кроме того, увеличение объема контракта может привести к снижению цены, поскольку поставщики смогут с большей уверенностью планировать свое производство и поставки. Возможно, это усложнит работу федерального центра, но многие проблемы позволит решать более гибко и оптимально.

- Это решение назрело, оно позволяет обеспечить лекарственную безопасность России, - полагает депутат, член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. - Без централизации управления закупками лекарств мы точно будем гораздо слабее в борьбе с новыми вызовами. Эта система должна быть гибкой, динамичной, иметь полномочия для принятия решений. Было время, когда сделать это было невозможно - не хватало финансовых ресурсов. Сегодня они есть, но их нужно использовать очень рационально. Ничего более рационального, чем максимально оптовые закупки лекарств, нет. К тому же за последние годы мы созрели, и теперь в рамках контура Цифровой России вполне можем это сделать.

Что может затруднить создание единого центра закупок лекарств?

- Я вижу минус в том, что центр планируется как казенное учреждение, - рассуждает Виктор Дмитриев. - В тех казенных учреждениях, которые я знаю, остро стоит вопрос зарплаты сотрудников, она невелика. Если это предприятие хозрасчетное, то там есть прибыль, и возможен нормальный уровень зарплаты. Но если этот вопрос будет решен, то схема должна заработать эффективно. Думаю, что бизнес как раз может помочь в этом.

Эксперты видят организацию центра и как первый шаг к созданию единого регулятора в сфере лекарственного обращения.

- Мы хотим гармонизировать наши национальные правила обращения лекарств с международными, хотим взаимного признания регистрации препаратов, чтобы не тратить на их проверку еще по 2-3 года - это же потерянные жизни и здоровье наших граждан, - говорит Александр Петров. - Но западные партнеры нам отвечают: покажите, с кем у вас надо разговаривать? А у нас обращением лекарств занимаются пять ведомств, и все переговоры на этом сразу заканчиваются. Создание единого центра закупок может стать первым шагом к созданию единого регулятора.

- Мы о необходимости этого говорим давно, - подтверждает и Виктор Дмитриев. - Сейчас решение многих проблем подчас упирается в разногласия между ведомствами. Работая в комиссии по регуляторной гильотине, мы нередко сталкиваемся с межведомственными конфликтами, и часто их вызывает не само дело, а лишь ведомственные амбиции. Из-за этого эффективность работы падает.

- Система организации закупок лекарств на федеральном уровне показала себя эффективной. Это относится как к лекарствам, входящим в программу высокозатратных нозологий, так и к орфанным, - напоминает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова. - Такие закупки позволяют не только более рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы, но и мобильно реагировать на ситуации с дефектурой или сверхнормативными запасами. Создание федерального казенного учреждения является, по сути, возвращением к системе, когда вопросы нормативного характера были сосредоточены в Минздраве России. Ситуация с коронавирусом показала, что необходима структура, которая в условиях чрезвычайных ситуаций сможет оперативно централизовать закупки и поставки лекарств по определенному перечню. Как профессиональная ассоциация, мы надеемся, что создаваемое ведомство будет нацелено и на долгосрочное прогнозирование потребности не только в ограниченном круге закупаемых в настоящее время лекарств, но и по более широкой номенклатуре. Эта работа крайне востребована как импортерами, так и отечественными предприятиями, в том числе и развивающими производство субстанций.