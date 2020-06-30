Лучший фитнес-браслет стал ещё лучше. Обзор Xiaomi Mi SmartBand 4 NFC

Первый Xiaomi Mi Band стал легендарным и прорывным гаджетом для своего времени. За 500 рублей пользователю предлагались нешуточная функциональность и минималистичный красивый дизайн. Прошло уже много лет, а к "народной" линейке умных устройств до сих пор не утихает интерес.

Да, цена с того времени заметно подросла, однако остаётся очень приемлемой. Особенно если учитывать, сколько всего браслет научился делать. Появилась и профессиональная разбивка по тренировкам, и управление плеером, и цветной экран, а теперь - ещё и NFC-модуль. Коротко расскажем о том, это хорошо, и как работают бесконтактные платежи на Mi Smart Band 4 NFC.

Начнём с того, что браслет с NFC и без него не отличаются внешне. Это такой же AMOLED-дисплей с диагональю 0,95 дюйма и разрешением экрана 240х120, такая же защита от воды и пыли по стандарту IP68, тот же набор модулей, аналогичный дизайн. Исключение - в одной детали: на браслете без NFC кнопка управления выполнена в виде маленького кружка. У NFC-версии она выглядит уже как строчная буква n (от NFC, конечно же).

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Поскольку сервис Mi Pay запущен в тесом сотрудничестве с MasterCard, карты Visa недоступны для привязки и использования на браслете. Список доступных банков пока также не очень большой, но скоро их число вырастет. На данный момент с Mi Pay работают следующие банки:

- Райффайзенбанк

- ВТБ

- Тинькофф

- Открытие

- Россельхозбанк

- Промсвязьбанком

- Банк Русский Стандарт

- Московский Кредитный Банк

- Кредит Европа Банк

- Яндекс.Деньги

Как видно, в списке отсутствуют Сбербанк и Альфа-Банк, но оба банка уже заявили, что плотно работают с Xiaomi над интеграцией в фирменный платёжный сервис, так что долго ждать не придётся.

NFC на браслете работает автономно без привязки к телефону, так что выходить в магазин можно без опасений и переживаний о забытом кошельке и телефоне. Кроме того, браслет можно защитить с помощью четырёхзначного PIN-кода. Не очень надёжно, но всяко лучше, чем ничего.

Кстати, стоит ответить на пожалуй главный вопрос всего обзора: можно ли купить китайскую версию браслета и привязать карту туда? Да, можно! Но делается это с помощью стороннего ПО полностью на страх и риск владельца. Кстати, скорее всего, Xiaomi уже в самом скором времени прикроет лазейку. Лучше не пожалеть тысячу рублей и обзаветись оригинальной версией с российской сертификацией.

Теперь о минусах, за исключением невозможности подключить карты Visa и "Мир". Mi Smart Band 4 действительно отлично работает и не имеет серьёзных ошибок, багов или недоработок. Есть две проблемы, одну из которых не могут решить с момента релиза оригинального Mi Smart Band 4. Речь идет о надоедливой вибрации при достижении 15% заряда. По какой-то неведомой причине, когда уровень заряда аккумулятора падает до 15%, браслет начинает вибрировать каждые 30 секунд. Это раздражает и отвлекает. Убедительная просьба к Xiaomi - ну починете вы уже это наконец!

Вторая проблема уже не такая серьёзная, но довольно неприятная - необходимость создания нового Mi-аккаунта для использования Mi Pay. Дело в том, учётная запись, созданная до начала 2020 года, автоматически регистрировалась в базе как китайская. Как следствие - она не может работать с российским платёжным сервисом. Если при настройке карты вылезает неизвестная ошибка - просто зарегистрируйтесь заново.

Ну и что получается в итоге? Действительно ли лучший фитнес-браслет стал ещё лучше? Абсолютно! Модуль NFC напрашивался в браслеты давно, а уж тем более для такой страны, как Россия, где технология бесконтактных платежей развита очень и очень сильно. Понятное дело, что рано или поздно карты Visa можно будет добавить в Mi Pay, а значит, что Mi Smart Band 4 или его следующие поколения станут ещё желаннее. За 3990 рублей (официальная цена в России), у браслета просто нет конкурентов или хотя бы аналогов, а это значит, что в очередной раз, Xiaomi - топ за свои деньги.