В 2200-летнем городе майя нашли следы токсичного загрязнения

Исследователи из Университета Цинциннати и Калифорнийского университета (США) обнаружили токсичные вещества в двух главных водоемах древнего города майя Тикаль, который был основан примерно в третьем веке до нашей эры в северной части современной Гватемалы.

Как сообщает EurekAlert, открытие может пролить свет на давнюю тайну: более тысячи лет назад жители внезапно покинули Тикаль. Ученые установили, что водохранилища в центре этого города были настолько загрязнены ртутью и водорослями, что вода в них, вероятно, стала непригодной для питья.

Считается, что этот город был оставлен его жителями примерно в IX веке нашей эры. Предыдущие исследования связывали это с чередой засух, из-за которых Тикаль остался без воды. В новом исследовании предполагается, что превращение главных водохранилищ Тикаля в места, способные вызывать болезни, могло привести к краху города.

Геохимический анализ показал, что два резервуара, расположенные рядом с городским дворцом и храмом, содержали критически высокие уровни ртути. По мнению ученых, это вещество могло попасть в воду из-за самих горожан. Майя широко использовали ртуть в качестве одной из составляющих краски, при помощи которой они украшали свои здания, посуду и другие предметы.

Во время ливней ртуть могла вымываться из краски и попадать в водоемы, где она оседала и годами накапливалась в донных отложениях. Кроме того, анализ отложений из центральных водохранилищ указал на наличие токсичных водорослей, называемых цианобактериями. Употребление этой воды, особенно в период засухи, могло вызывать заболевания людей даже в том случае, если бы ее кипятили.

"Мы обнаружили два типа сине-зеленых водорослей, которые производят токсичные химические вещества, - говорит ведущий автор исследования Дэвид Ленц, профессор биологических наук из Калифорнийского университета. - Они очень устойчивы к кипячению. Это их свойство делало воду в резервуарах токсичной и непригодной для питья".

Впрочем, исследователи допускают, что люди не использовали воду из этих водоемов для питья и приготовления пищи. Она должна была выглядеть грязной и обладать неприятным запахом. Кстати, другие водоемы в этом городе не были загрязнены токсичными веществами.

Поэтому исследователи не стали однозначно заявлять, что именно загрязнение центральных водоемов вынудило майя покинуть этот город. При этом они считают достаточно достоверной гипотезу о череде засух. Горожане могли испытывать серьезные проблемы с поиском питьевой воды, которой центральные резервуары не могли их обеспечить.