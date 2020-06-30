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Рубрика: Экономика

Маркированную обувь признают нелегальной без регистрации до 1 августа

Текст: Екатерина Петрова
С 1 июля 2020 года в России вводится обязательная маркировка обуви. Продукция, не введенная в оборот до 1 августа, не сможет продаваться на легальных условиях, сообщает оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До 1 августа компании должны ввести в оборот или сообщить об остатках промаркированной обуви. Данные нужно передать в государственную систему маркировки "Честный знак". Если этого не сделать в срок, то обувь будет считаться нелегальной, а информация о попытках ее оборота или продажи будет передаваться в контрольно-надзорные органы.

Фото: iStock
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"Это делается для того, чтобы исключить ситуации, при которых участники оборота могли получить бесплатно коды маркировки на остатки с целью в дальнейшем использовать их в течение нескольких лет, пытаясь вводить в оборот и продавать нелегальную продукцию", - пояснила директор департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ Вера Волкова.

С 1 июля 2020 года производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви без маркировки в России становится невозможной. С этой датой также обязательна передача сведений о движении товара в систему "Честный знак".

В системе маркировки обуви зарегистрировано более 55 тыс. компаний. Многие из них присоединились к системе еще в 2018 году, когда стартовал эксперимент. Поэтому большинство участников оборота готовы к переходу на обязательную маркировку, считают в ЦРПТ. Подтверждают эту позицию сами производители.

"Мы полностью готовы к работе с маркировкой обуви. Весь выпуск переведен на маркировку с 1 января, а отпуск - с 1 марта. Мы освоили два способа нанесения кодов Data Matrix - клеящиеся этикетки, а также распечатываемые на принтере ленты с кодами", - рассказал заместитель генерального директора "Парижской коммуны" Артем Сарксян. По его словам, отпускные цены не менялись, маркировка вошла в структуру себестоимости продукции.

Фото: iStock
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Все процессы на складах автоматизированы, оборудование и программное обеспечение модернизировано для сканирования кодов Data Matrix, сообщил директор компании RALF RINGER по логистике Юрий Воробьев.

"Мы разработали собственное программное обеспечение на базе 1С, оно имеет много преимуществ по сравнению с другими, имеющимися на рынке, - рассказал генеральный директор обувной компании "Акса" Дмитрий Лаврухин. По его словам, компания инвестировала средства в разработку ПО, этикетку, налаживание работы складов и рассчитывает окупить затраты в среднесрочной перспективе. При этом отпускные цены не повышались.

По мнению участников отрасли, главный плюс введения обязательной маркировки обуви - прозрачность рынка и равные конкурентные условия. "Серый" импорт такой продукции должен прекратиться.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в июле 2020 года

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