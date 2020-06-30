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Рубрика: Экономика

Матвей Шпаро сообщил, когда можно будет ходить в походы

Текст: Лариса Ионова
Специально для любителей походов, особенно начинающих, корреспондент "Российской газеты" встретилась с потомственным путешественником Матвеем Шпаро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Матвей, куда сейчас лучше в поход с детьми отправиться? Наверное, на Кубань и в Карелию?

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Матвей Шпаро: Выезды в Карелию и Краснодарский край откладываются как минимум до августа. И пока ситуация не прояснится, мы продолжим развивать онлайн-телевидение #проПоходТВ. На его основе не только обучаем детей науке о путешествиях, но и успешно проводим увлекательные и образовательные мероприятия. Смотрят нас и взрослые.

Сами, небось, скучаете по реальным походам? Разве могут путешественники усидеть на одном месте?

Матвей Шпаро: Каждый год, начиная с марта, я начинаю сходить с ума без Арктики, где был бессчетное число раз, но она все равно тянет как магнит. Может, там, подо льдами, залежи магнитной руды? (смеется).

Когда вы отправились в свой первый ледовый поход?

Матвей Шпаро: Мне было лет 13-14, когда я первый раз пошел в зимний поход по Архангельской области на Новый год. Детская группа, которой руководил мой отец, путешественник Дмитрий Шпаро, должна была пройти 100 километров. Ночью было минус 40, отец лег в спальнике прямо под открытым небом. Я тоже вместо палатки спал рядом - чем я хуже, подумал тогда.

Прекрасное выражение есть у вас: нельзя научиться ответственности, если на тебя не возложены обязанности. Вы учите в походах ребят ответственности?

Фото: Евгений Свитов
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Матвей Шпаро: Обязательно в каждом путешествии назначаются дежурные. Утром они должны встать за два часа до общего подъема, разжечь огонь, растопить воду из снега, раздобыть хворост.

Гость - обязательный гвоздь вашей интернет-программы. Бывалые путешественники, историки, спортсмены, экскурсоводы. Вы и в онлайн-походы с ними ходите? И куда?

Матвей Шпаро: У нас недавно были участники онлайн-экспедиции Московского городского педагогического университета "Вокруг России за 10 дней". Она охватила Камчатку, Урал, Алтай, Кавказ, Байкал, в Крым и Калининград. Заслуженный путешественник России Петр Плонин, который не просто объехал всю страну на конной упряжке и велосипеде, но и получил звание рекордсмена Книги Гиннесса за пересечение зимой на лошадях Сибири. Этот проект как раз был создан для удовлетворения потребностей школьников в занятиях туристско-краеведческой деятельностью в условиях самоизоляции.

А какие на вашем проекте новые рубрики появились?

Матвей Шпаро: В апреле-мае были запущены 22 рубрики. В июне зрители увидели еще 20 новых рубрик: от уроков походной песни на гитаре до обзоров маршрутов походов выходного дня по Подмосковью. Мы рассказываем о туристических мифах, например, ответили на вопрос: "Правда ли нужно быть спортсменом, чтобы ходить в походы?".

Одна из ваших ярких "фишек" - праздник "Большое приключение". Как вы провели его в этом году?

Матвей Шпаро: Мы перенесли наше ежегодное мероприятие, проводимое в парке Сокольники, в новый формат - онлайн. И получили хорошую аудиторию: участвовало более двух тысяч зрителей, среди которых были мамы, папы, дети, бабушки и дедушки.

Фото: Пресс-службу клуба "Кречет"
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Провели интеллектуальную шоу-игру #ЗнатокиРоссии. Участниками стали московские школьники, прошедшие специальный отборочный этап 11 июня, лучшие знатоки географии, истории и национальных традиций России. Мы все говорим, что любим свою Родину. Но чтобы любить свою страну, ее нужно знать. Интеллектуальная шоу-игра #ЗнатокиРоссии проводится как раз для того, чтобы в интересной форме преподнести новые знания и участникам, и зрителям. Стать частью событий на онлайн-канале сможет каждый: для всех присоединившихся к просмотру будут свои вопросы, отдельный зрительский конкурс и призы.

Наш онлайн-проект #проПоходТВ - это подготовка к реальным походам. Мы учим, как правильно крепить узлы на палатке, чтобы она не улетела. Как надевать спасательный жилет, если собрались на сплав. И как развести костер, если кончились спички. А реальные походы обязательно будут.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

Экономика Туризм Общество Образование Отпуск 2020. Выбор есть

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