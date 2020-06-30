Матвиенко: Роль парламентской дипломатии в мире будет только возрастать

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что роль парламентов при принятии важных политических решений во всем мире будет возрастать. Такое мнение она высказала в интервью агентству "Спутник" в Международный день парламентаризма.

"По моему убеждению, роль парламентов при принятии любых общественно значимых решений во всем мире будет только возрастать. И в национальных, и в международных делах", - сказала она, добавив, что видит такую тенденцию на примере парламентов, входящих в МПА СНГ, в Межпарламентский Союз.

"В нашем многополярном мире все вопросы должны решаться только путем переговоров, нельзя допустить доминирования чьей-то "единственно верной" точки зрения, - уверена глава Совфеда. - И только межпарламентская дипломатия в дополнение к дипломатии традиционной способна соблюсти этот баланс".

Валентина Матвиенко уверена, что деятельность парламента должна меняться, быть адекватной вызовам времени.

"Мы, в России, следуем этому правилу. Сейчас проводится голосование по поправкам в Конституцию. Они сохраняют Россию как государство с сильной президентской властью, что отвечает историческим и современным реалиям нашей страны. И вместе с тем укрепятся полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. Таково веление времени. Сильный парламент - сильная демократия - сильная страна", - заключила председатель СФ.

Напомним, Международный день парламентаризма был внесен в календарь ООН в 2018 году по инициативе России. Он отмечается 30 июня, в годовщину первого заседания Межпарламентского союза, которое состоялось в 1889 году в Париже.