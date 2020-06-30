Меркель объяснила, почему не ходит в маске

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, почему ее никогда нельзя увидеть в медицинской маске, обязательной для ношения в общественных местах для всех жителей ФРГ. Такой вопрос госпоже Меркель задала журналистка во время пресс-конференции, которую канцлер проводила вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Их первая "постакарантинная" личная встреча проходила в официальной резиденции Мезеберг в земле Бранденбург накануне старта немецкого председательства в ЕС.

Переговоры, посвященные спасению пострадавших от "короны" национальных экономик, выдались явно удачными, и госпожа канцлер находилась в приподнятом настроении. Вопрос, не относившийся напрямую к повестке, врасплох ее не застал.

"Если я соблюдаю правила дистанцирования, то мне не нужна маска. Ну а когда я их не соблюдаю, например, во время похода в магазин, то мы с вами, очевидно, не встречаемся - иначе вы бы застали меня в маске. Но когда и куда я хожу за покупками, я вам не выдам", - со смехом рассказала Меркель, чуть ли не подмигнув журналистке. К слову, ни для кого из берлинцев не секрет, куда Меркель обычно ходит за продуктами - ее нередко можно видеть с тележкой в супермаркете в районе Berlin-Mitte.

Как бы то ни было, до сих пор немецким репортерам действительно не удалось сделать ни одного фото фрау канцлера в маске. К слову, перед встречей Макрон и Меркель не стали пожимать друг другу руки, но обменялись чем-то вроде поклонов японском стиле.