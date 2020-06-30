Месси покинул топ-3 претендентов на "Золотой мяч"

Лидер "Барселоны" Лионель Месси выпал из топ-3 претендентов на "Золотой мяч" по обновленной версии авторитетного портала Goal.com.

На первом месте в списке - лучший бомбардир Бундеслиги, форвард польской сборной Роберт Левандовски. Вторую позицию теперь занимает португалец Криштиану Роналду. Тройку сильнейших замыкает бельгиец Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".

В топ-10 главных кандидатов на приз также входят: Томас Мюллер ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Неймар ("ПСЖ"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Джейдон Санчо ("Боруссия" Д).

Добавим, что сегодня Месси выйдет на поле в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико". В этой встрече аргентинец может забить 700-й мяч в карьере.