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Рубрика: В мире

Цена полета

МИД ФРГ выставил счета немецким туристам
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
МИД Германии выставил счета немецким туристам, вывезенным из-за рубежа в разгар пандемии. Акция по возвращению соотечественников, которой воспользовались 67 тысяч человек, оказалась не бесплатной: гражданам придется вернуть в казну до тысячи евро.
Фото: Daniel ROLAND / AFP Фото: Daniel ROLAND / AFP
Фото: Daniel ROLAND / AFP

Первые квитанции уже пришли по почте немцам, прилетевшим из Марокко, Индии, Боливии, Филиппин и Того. На их оплату отводится четыре недели. Как отмечает Spiegel online, правительство разделило вывозные рейсы на четыре ценовые категории. Дешевле всего возвращение на родину обойдется отдыхавшим на Канарах и в Северной Африке: обратный билет государство оценило постфактум в 200 евро. Туристам, застрявшим на юге Африканского континента и Карибах, предстоит перевести дипведомству 500 евро за человека.

Фото: AP Photo/Michael Sohn
Правительство Германии продлило ограничения на поездки в 160 стран мира

Тем, кого занесло в Южную Америку и Азию, перелет выйдет еще дороже - 600 евро. Наконец, путешественникам, которых вывозили из Австралии и Новой Зеландии, выписали квитанцию в 1000 евро. К слову, вернуть долг должны граждане не только Германии, но и других государств, которых взяли на борт, - это более 11 тысяч человек. Напомним, власти ФРГ организовали 260 чартеров в 65 государств. При этом глава МИД Хайко Маас предупредил: на повторную спецоперацию такого масштаба в случае нового локдауна рассчитывать не стоит.

В самой Германии ситуация вызывает опасения в отдельных районах. После того, как на скотобойне в земле Северный Рейн-Вестфалия вирусом заболели 1500 работников, в городах Гютерслох и Варендорф вернули карантин, а на мясоперерабатывающих предприятиях - обязательное тестирование персонала. Ну а Бавария объявила, что начинает внедрять тесты на COVID-19 для всех желающих, даже полностью бессимптомных. Если страховые компании не захотят оплачивать расходы, власти земли готовы взять их на себя.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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