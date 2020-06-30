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Рубрика: Экономика

Минфин подготовил поправки в Бюджетный кодекс

Текст: Роман Маркелов
Минфин планирует закрепить в Бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, перенеся их на 1 января. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Соответствующие поправки Минфин подготовил и внес на рассмотрение в правительство ко второму чтению, сообщил Силуанов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Поправками также фиксируются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов. За редким исключением они, по аналогии с субсидиями, должны распределяться до 1 января. Распределение межбюджетных трансфертов и заключение соглашений по ним до начала очередного финансового года обеспечит максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ", - цитирует Силуанова пресс-служба Минфина.

Поправки предусматривают порядок оперативного перераспределения объемов иных межбюджетных трансфертов, не востребованных при заключении соглашений. Экономия будет направляться в резервный фонд правительства для оказания финансовой помощи региональным бюджетам, сказал Силуанов. "Это механизм оперативного перераспределения средств помощи регионам с учетом текущей ситуации, национальных приоритетов, возможностей регионов по софинансированию", - подчеркнул министр.

Кроме того, уровень софинансирования мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета будет приравнен к софинансированию по национальным проектам. "По факту речь идет о дополнительной поддержке инициативных проектов на местах: обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных дорожек и автомобильных парковок", - сказал Силуанов.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
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С прошлого года правительство проводит работу по повышению прозрачности и эффективности использования межбюджетных трансфертов и ускорению доведения средств до регионов. В результате 94% общего количества межбюджетных трансфертов были распределены в конце 2019 года в законе о бюджете. А для своевременного расходования средств регионами еще до начала года были заключены соглашения по большей части из них - 99,7% от общего количества по субсидиям и порядка 80% по иным межбюджетным трансфертам.

При этом формально для субсидий в Бюджетном кодексе установлен срок до 15 февраля, а требование по иным межбюджетным трансфертам ежегодно определяется законом о бюджете 1 апреля.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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