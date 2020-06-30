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Рубрика: Общество

Минпросвещения: Цифровая образовательная среда не заменит обычные уроки

Текст: Ксения Колесникова
В Министерстве просвещения разъяснили смысл эксперимента по внедрению Цифровой образовательной среды в российских регионах и школах. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

- Разработанный Минпросвещения совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проект постановления Правительства "О проведении в 2020 - 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды" - часть глобальной работы в рамках нацпроекта "Образование", позволяющей расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, - подчеркнули в министерстве. - При этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках о якобы переводе обучения из школы в онлайн - недостоверна и не имеет под собой никаких оснований.

Фото: iStock
В России создан интерактивный "помощник" для дистанционных уроков

Итак, что же такое Цифровая образовательная среда? Если коротко - ЦОС? В нее входит несколько элементов: высокоскоростной интернет в школах, обеспечение их техникой. Плюс - широкий набор сервисов, которые помогают сделать обучение интерактивным. Но эти сервисы не будут подменять живое общение с педагогом на уроках.

- Речь идет не о замене одного вида обучения - очного - другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ - например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны, - успокоил родителей министр просвещения Сергей Кравцов, - еще раз подчеркну, мы рассчитываем начать учебный год традиционно в сентябре и все школьники сядут вновь за парты.

В эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды будут участвовать Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область-Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фото: iStock
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В рамках ЦОС будет отработан перечень материально-технических условий, которым должна соответствовать современная школа - таких как наличие и скорость интернет соединения, локальные сети в школе, требования к технике (компьютеры, планшеты, WI-FI). Особенно актуально это будет для отдаленных регионов России. В Минпросвещения подчеркивают: дистанционное обучение, на которое в связи с пандемией одномоментно перешли все российские школы в марте, "высветило" зоны, где школам требуется техническое и материальное переоснащение.

- На выравнивание ситуации и направлена работа. А полное завершение федерального проекта "Цифровая образовательная среда" к 2024 году позволит при необходимости использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным по всей стране, - рассказали в министерстве. - Например, во время всплесков сезонной заболеваемости для учащихся, по болезни оставшихся дома. Или для ребят, которые находятся на длительном лечении в стационарах. Занятия в школе и живое общение с педагогом - неизменная часть отечественной образовательной системы и она незыблема.

Главное

Что получат школы, дети и учителя благодаря цифровой образовательной среде?

- автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами;

- доступ к множеству электронных образовательных сайтов и сервисов;

- доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе;

- цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо причинам не имеющего возможность посещать школу (болезнь или иное), быть на связи с классом и учителем во время урока;

- интеграцию государственных информационных систем, сервисов и ресурсов, с платформой Цифровой образовательной среды;

- возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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