Минпросвещения: Удаление выпускника с ЕГЭ не повлияет на его аттестат

Необходимо применять меры к нарушителям порядка проведения ЕГЭ в соответствии с законом. При этом удаление с экзамена или аннулирование его результатов никак не скажется на аттестатах выпускников. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на селекторном совещании с регионами по поводу проведения ЕГЭ.

- Сейчас наша задача - достойно завершить учебный год, чтобы избежать срывов в проведении Единого государственного экзамена, и несмотря на дополнительные вынужденные меры, сохранить, как в предыдущие годы, порядок, дисциплину и те меры контроля, которые обеспечивают объективность экзамена и равные условия для каждого выпускника, - рассказал Сергей Кравцов. - Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что экзамен в каждом регионе проходит в одинаковых условиях. Этот высокий уровень доверия мы обязательно удержим. Необходимо применять соответствующие меры к нарушителям порядка проведения ЕГЭ. Если мы такие меры принимать не будем, это приведет в том числе к ситуации 2013 года: хаосу, беспорядкам и социальной несправедливости по отношению к тем школьникам, которые честно сдают экзамен.

По словам министра, все выпускники уже получили аттестаты. Поэтому в случае удаления или аннулирования результатов ЕГЭ, это никак не повлияет на их аттестат. Ребята спокойно смогут поступать в колледжи и техникумы.

Отдельно Сергей Кравцов обратился к организаторам, которые будут работать на ЕГЭ в Северо-Кавказском федеральном округе.

- 6 лет назад никто не мог поверить, что на Кавказе можно честно проводить экзамен, но вы смогли доказать обратное, - рассказал Сергей Кравцов.