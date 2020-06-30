Минск заявил о готовности к восстановлению международного сообщения

Несмотря на сохраняющиеся проблемы с распространением пандемии коронавируса, официальный Минск заявил во вторник о готовности к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на заявление вице-премьера Беларуси на заседании Экономического совета СНГ, которое прошло в формате видеоконференции.

По утверждению Игоря Петришенко, на протяжении всего истекшего периода его страна обеспечивает системный мониторинг ситуации и принимает комплексные меры реагирования. Он заверил, что применяемые в стране подходы реализуются с учетом адекватной оценки существующих рисков. "Мы ведем открытую политику в отношении пандемии. Находимся в постоянном контакте с ВОЗ", - подчеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание, что Минздрав РБ непрерывно мониторит развитие эпидемического процесса COVID-19, внебольничных пневмоний, острых респираторных инфекций, что дает возможность оперативно уточнять медицинские протоколы лечения, обеспечивать соответствующее распределение сил и средств.

Оценка реализуемого в РБ комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции, по его мнению, "позволяет на сегодняшний день говорить о полностью контролируемой ситуации, устойчивой положительной динамике".

Власти страны, пояснил он, полностью закрыли вопрос с обеспеченностью страны всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, антисептическими и дезинфицирующими средствами. "Действующие производственные мощности предприятий позволяют также удовлетворить возросший спрос на данную продукцию на внешних рынках", - констатировал Петришенко, предложив в ближайшее время на уровне отраслевых органов обсудить практические шаги по преодолению негативных последствий пандемии в различных секторах экономики и выработать предложения, направленные на повышение экономической устойчивости стран Содружества перед новыми возможными вызовами.

Следующее заседание Экономического совета СНГ, сообщает БЕЛТА, планируется провести в Ташкенте в сентябре этого года.

Между тем, во вторник, сообщают новостные порталы, авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 июля. Кроме того, до 31 июля продлевается отмена всех рейсов в Казахстан, а с 3 по 31 июля - в Ташкент. До 15 июля продлена приостановка полетов и в столицу Австрии - Вену.