Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
14:08 30.06.2020

Минстрой обсуждает вариант проведения капремонта кварталов

В Минстрое прорабатывается вопрос проведения ремонта не отдельных домов, а городских кварталов в целом. Об этом рассказал на Международном форуме урбанистики, который проходит сегодня в Уфе, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Нужно уходить от капремонта домов, дворов, в капремонт городских кварталов, параллельно организовывая связи с междворовыми территориями, общественными пространствами, вплоть до прохода к дому от остановок общественного транспорта, сказал Егоров. Этот вопрос сейчас прорабатывается в Минстрое.

Минстрой разработал стандарт вовлечения горожан в проекты развития

В качестве положительного примера он привел опыт Башкирии, который можно было бы распространить и на другие регионы.

"Сначала перекладывается инженерная инфраструктура, потом подключается программа фонда капитального ремонта многоквартирных домов - кровли, фасады, подъезды, лифты", - сказал Егоров. Далее работы продолжаются на улице - ремонтируются дороги и обустраиваются дворы и общественные пространства. При этом нужно учитывать мнение жителей - именно они должны решать, что должно быть в конкретном дворе: парковка, детская площадка либо что-то другое, продумывать расположение объектов.

Фото: iStock
Минстрой пересмотрел методику расчета средней стоимости жилья

Одной из главных проблем городов сейчас является отсутствие ливневой канализации, отметил также Егоров. Из-за этого, какие бы дороги или общественные пространства ни строились - всё смывается при дождях и стихийных бедствиях. "Надо делать, надо перекладывать инженерную инфраструктуру", - сказал замминистра. Уже почти на финальной стадии разработки находится программа замены изношенной инфраструктуруры более 60%, добавил он. При этом главным фактором, который будет учитываться при выделении помощи регионам, будет синхронизация всех национальных проектов, чтобы деньги из разных госпрограмм не приходилось тратить на одно и то же несколько раз.

Сейчас читают

ЖКХ
29.06.2020

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе

Работа власти
29.06.2020

Кабмин расширил условия льготной ипотеки

Кабмин расширил условия льготной ипотеки

Михаил Мишустин подписал постановление с изменениями в правила программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия

Жилая недвижимость
29.06.2020

Эксперты назвали регионы России с самым доступным жильем

Эксперты назвали регионы России с самым доступным жильем

Эксперты составили рейтинг российских регионов с самым доступным жильем. В первом квартале 2020 года возможностей купить квадратные метры у жителей страны стало больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го