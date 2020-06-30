Минстрой обсуждает вариант проведения капремонта кварталов

В Минстрое прорабатывается вопрос проведения ремонта не отдельных домов, а городских кварталов в целом. Об этом рассказал на Международном форуме урбанистики, который проходит сегодня в Уфе, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Нужно уходить от капремонта домов, дворов, в капремонт городских кварталов, параллельно организовывая связи с междворовыми территориями, общественными пространствами, вплоть до прохода к дому от остановок общественного транспорта, сказал Егоров. Этот вопрос сейчас прорабатывается в Минстрое.

В качестве положительного примера он привел опыт Башкирии, который можно было бы распространить и на другие регионы.

"Сначала перекладывается инженерная инфраструктура, потом подключается программа фонда капитального ремонта многоквартирных домов - кровли, фасады, подъезды, лифты", - сказал Егоров. Далее работы продолжаются на улице - ремонтируются дороги и обустраиваются дворы и общественные пространства. При этом нужно учитывать мнение жителей - именно они должны решать, что должно быть в конкретном дворе: парковка, детская площадка либо что-то другое, продумывать расположение объектов.

Одной из главных проблем городов сейчас является отсутствие ливневой канализации, отметил также Егоров. Из-за этого, какие бы дороги или общественные пространства ни строились - всё смывается при дождях и стихийных бедствиях. "Надо делать, надо перекладывать инженерную инфраструктуру", - сказал замминистра. Уже почти на финальной стадии разработки находится программа замены изношенной инфраструктуруры более 60%, добавил он. При этом главным фактором, который будет учитываться при выделении помощи регионам, будет синхронизация всех национальных проектов, чтобы деньги из разных госпрограмм не приходилось тратить на одно и то же несколько раз.