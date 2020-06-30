"Мой новый компьютер стал бесполезным". Обновление Windows сломало ПК

Владельцы компьютеров под управлением Windows 10 заметили, что после установки обновления с апдейтом браузера Edge привели к существенному замедлению работы системы.

"Виновником" проблем стало обновление с номером KB4559309, которое автоматически обновило браузер Edge. Именно оно привело к подлагиваниям, снижению FPS в играх, замедленной (примерно в три раза) загрузке, неработоспособности внешних жестких дисков, пишет Techspot.

"Это обновление сделало мой новенький компьютер бесполезным", - пожаловался один из пользователей.

Чтобы устранить этот серьезный недостаток в работе операционки, нужно воспользоваться функцией System Restore и "откатиться" до предыдущей версии Windows 10.